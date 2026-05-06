Yıldız Tilbe İçini Döktü: "Bütün Sevgililerimden Kaba Oldukları İçin Ayrıldım"

İstanbul'da verdiği konserde hayranlarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, şarkı aralarında yaptığı samimi açıklamalarla özel hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı. Geçmiş ilişkilerinin bitiş nedenlerini ilk kez bu kadar net ifadelerle anlatan Tilbe, kadına yönelik şiddete karşı da sesini yükseltti.

"Hepsiyle Ağlayarak Vedalaştım"

İlişkilerindeki ayrılık sürecinin sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten Yıldız Tilbe, duygusal ve fiziksel şiddet nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldığını itiraf etti. Ünlü şarkıcı, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

"Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için yollarımı ayırdım. Hepsiyle ağlaya ağlaya vedalaştım ama yapacak bir şeyim kalmamıştı."

"Fiske Vurmak Yok"

Konuşması sırasında toplumsal bir yara olan şiddet konusuna da değinen Tilbe, kadınların hakaret görmesine ve şiddete maruz kalmasına sert tepki gösterdi. Erkeklere seslenen sanatçı, kadınların narinliğini vurgulayarak, "Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin? Kadınlar bir çiçek, erkekler ise odun. Fiske vurmak yok" ifadelerini kullandı.

Sahnede hem dertleşen hem de toplumsal mesajlar veren Yıldız Tilbe, performansıyla olduğu kadar hayata karşı duruşuyla da hayranlarından büyük alkış topladı.