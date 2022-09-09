Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!

Yıldız Tilbe, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları dolaşan ve basın mensuplarıyla sohbet eden Tilbe, "Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah" dedi.

"KENDİ KENDİME EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, daha önce yayınladığı "Kendime yüzük aldım" gönderisiyle alakalı konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." ifadelerini kullanarak, güldürdü. (Kaynak: haberturk.com)