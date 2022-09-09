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Gecce Magazin Haberleri

Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!

Daha önce Twitter hesabından, "Kendime yüzük aldım" ifadelerini yayınlayan Yıldız Tilbe, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." diyerek, güldü.

Yıldız Tilbe: Evliliğim çok güzel gidiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2022 10:56

Yıldız Tilbe, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları dolaşan ve basın mensuplarıyla sohbet eden Tilbe, "Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah" dedi.

"KENDİ KENDİME EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Yıldız Tilbe, daha önce yayınladığı "Kendime yüzük aldım" gönderisiyle alakalı konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." ifadelerini kullanarak, güldürdü. (Kaynak: haberturk.com)

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