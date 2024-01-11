Yıldız Tilbe: 'Benim hayatım film olamaz'

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Magazincilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı"Son dönemde sanatçıların hayatları film oluyor. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusunu cevapladı. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe: 'Benim hayatım film olamaz'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-01-2024 10:11

 

Yıldız Tilbe, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yıllardır çalıştığı menajeri Haluk Şentürk'ten ayrılıp Özgür Aras ile çalışmasına Tilbe, "Değişiklik yapmak istedim. Özgür de eskiden çalıştığım biri ve başarılı menajer. Onunla devam edeceğim" dedi.
 

"TAZE FASULYE YERKEN DAHA MUTLUYUM"

Şarkıcı, "En çok neden mutlu olursunuz?" diye soran muhabirlere, "Kuru fasulye yerken mutluyum, taze fasulye yerken daha mutluyum" yanıtını verdi.

Anneanne olan Tilbe, "Torununuza vakit ayırabiliyor musunuz?" sorusunu ise "Mümkün olduğu kadar, fırsat bulduğum kadar. Kendime de vakit ayırıyorum" diye cevapladı.

"BENİM HAYATIM FİLM OLAMAZ"

Şarkıcı, "Son dönemde sanatçıların hayatları film oluyor. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştırılamaz. Çünkü beni tanımıyorlar. Türkiye'de rahmetli olduktan sonra hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Bir saate 45-50 senelik ömür sığdırılamaz. Onun için kişilerin fikri alınması lazım. Benim de fikrim yok" yanıtını verdi.

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