Yıldız Tilbe: Aşk hayatım çok şükür bomboş!

Mustafa Ceceli, 16 yıllık sanat kariyerine 6. albümüyle devam ediyor ve bu albümünü 20 Ekim'de sevenleriyle buluşturacak. Albümünün bir parçası olarak, Yıldız Tilbe ile "Aşktan Giderken" adlı şarkıda düet yaptı.

Çekilen klibin ardından Ceceli ve Tilbe, açıklamalarda bulundular. Mustafa Ceceli, ikilinin müzik dünyasına yeni bir soluk getireceğini belirtirken, Yıldız Tilbe ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kıyafet seçiminde eşinin tercihlerini dikkate aldığını ve saçlarını sarıya boyatmayı düşündüğünü ancak eşinin bu fikre sıcak bakmadığını da paylaştı.

"SEZEN'E GİTTİĞİMDE DİNLEMİŞTİM"



Yıldız Tilbe ise şarkının hikayesini Sezen Aksu ile bir ziyaret sırasında duyduğunu ve şarkıda bazı eksiklikler olduğunu belirtti. Bu eksiklikleri tamamlayarak şarkıyı son haline getirdiğini ifade etti. Ayrıca, Mustafa Ceceli ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ekledi.





"AŞK MEŞK İŞLERİ BENİM İÇİN GEÇMİŞ OLSUN"

Tilbe, "Dizine Dursun" şarkısının klibindeki çekici görüntülere dikkat çekilen sorulara ise "Bana seksi demeyin, hakaret gibi geliyor. Güzellik her şeyi kapsayan bir kavramdır. Aşk hayatım şu anda çok sakin, artık aşkla ilgili işler benim için geride kaldı. Sadece şarkı sözlerimde aşka dair şeyler göreceksiniz" diyerek ilginç açıklamalarda bulundu.