Yıldız isimler 'Yan Oda' için bir araya geldi!

Star TV'nin yeni ve heyecan verici projesi "Yandaki Oda", yakında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam gerçekleştiriyor. Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu "Yandaki Oda", senaryosunu Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı bir hikayeye sahip.

Dizinin başarılı oyuncu kadrosu, sektörde tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi yıldız isimler, "Yandaki Oda"nın izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağının sinyallerini veriyor.

Dizinin okuma provası gerçekleştirilirken, heyecanla beklenen yapımın ne zaman ekrana geleceği ise merak konusu oldu. "Yandaki Oda", yakında Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak ve dramatik hikayesiyle izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.



