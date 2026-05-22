Yıldız Çağrı Atiksoy’un Paylaşımı Gündem Oldu: “Doğdu Güneşim”

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy kızları Mira Milena’nın 2. yaş gününü sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutladı. Aile içindeki mutluluk kareleri ve samimi mesajlar kısa sürede takipçilerin ilgisini çekerken ünlü çiftin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Aile Mutluluğu Sosyal Medyaya Yansıdı

2022 yılında evlenerek hayatlarını birleştiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy kızları Mira Milena’nın doğumuyla birlikte ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift o günden bu yana zaman zaman aile hayatlarına dair paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Minik Mira’nın 2. yaş günü ise bu mutluluğun en özel anlarından biri oldu. Aile içinde kutlanan doğum günü sosyal medyaya yansıyan karelerle birlikte geniş kitlelere ulaştı.

Duygusal Mesajlar Dikkat Çekti

Doğum günü paylaşımında Yıldız Çağrı Atiksoy kızına olan sevgisini “Doğdu güneşim” sözleriyle ifade etti. Oyuncunun içten mesajı kısa sürede hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Paylaşımda yer alan samimi ifadeler takipçilerin de duygusal yorumlar yapmasına neden oldu.

Berk Oktay ise kızına yazdığı mesajda baba olmanın hissettirdiklerini anlattı. “Sen doğdun, ben doğdum” sözleriyle başlayan paylaşım oyuncunun duygusal yönünü bir kez daha ortaya koydu. Oktay’ın sözleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Mira Milena’ya Yoğun İlgi

Ünlü çiftin kızları Mira Milena doğum günü paylaşımlarının ardından sosyal medyada adeta gündem oldu. Takipçiler küçük Mira’ya iyi dileklerini iletirken aileye de mutluluk mesajları gönderdi. Çiftin samimi aile pozları ise hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Özellikle son dönemde aile yaşantılarını daha sık paylaşan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy ekran projelerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Hayranlardan Kutlama Yağdı

Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı Mira Milena’nın doğum gününü kutladı. Yorumlarda “sağlıklı ve mutlu bir ömür” dilekleri öne çıkarken çiftin aile bağlarına olan vurgusu da dikkat çekti.

Mutlu evlilikleri ve örnek aile görüntüleriyle sık sık gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy kızlarının yeni yaşını duygusal mesajlarla kutlayarak sevenlerinden bir kez daha tam not aldı.