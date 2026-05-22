Türkan Şoray’a Kızı Yağmur Ünal'dan Kötü Haber

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan son operasyon magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya çerçevesinde farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken gözaltı sayısının artması dikkat çekti. Operasyonun kapsamı genişledikçe kamuoyunun ilgisi de yükseldi.

Son gelişmelere göre toplam gözaltı sayısı 23’e ulaştı. Soruşturma sürecinde bazı şüpheliler hakkında farklı adli tedbirler uygulanırken bir ismin tutuklandığı bazı isimler için ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararlarının verildiği öğrenildi.

Yağmur Ünal Detayı Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Türk sinemasının efsane oyuncularından Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın da yer alması magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Gözaltı haberinin ardından sosyal medyada konu kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Ünal’ın adıyla birlikte farklı sektörlerden tanınan bazı isimlerin de soruşturma kapsamında yer aldığı belirtilirken süreçle ilgili resmi makamların açıklamalarına dikkat çekildi. Gelişmelerin ardından gözler adli sürecin ilerleyişine çevrildi.

Operasyonun Kapsamı Genişledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçede ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. İlk aşamada 14 kişinin gözaltına alındığı süreçte sonraki saatlerde bu sayı artış gösterdi.

Yetkililer tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte yeni gözaltılar da gerçekleşti ve sayı 23’e yükseldi. Soruşturmanın farklı bağlantılar üzerinden genişletildiği ifade edilirken dosyanın detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Soruşturmada Yeni Kararlar

Dosya kapsamında bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilirken bazı kişiler için de adli kontrol hükümleri uygulandı. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen isimler olduğu da öğrenildi. Sürecin ilerleyen günlerde yeni gelişmelere açık olduğu değerlendiriliyor.

Magazin ve sanat dünyasından tanınan isimlerin yer alması olayı yalnızca bir adli süreç olmaktan çıkarıp geniş bir kamuoyu gündemine taşıdı. Özellikle Yağmur Ünal ve Türkan Şoray bağlantısı nedeniyle konu sosyal medyada yoğun şekilde tartışılıyor.

Gözler Yeni Açıklamalarda

Soruşturma devam ederken yetkili kurumların yapacağı yeni açıklamalar merakla bekleniyor. Gözaltı listesinde yer alan isimlerin ifadeleri ve dosyadaki delil durumu sürecin yönünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında görülüyor.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun ilerleyen günlerde yeni detaylarla gündeme gelmesi beklenirken gelişmeler yakından takip ediliyor.