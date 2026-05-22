Eski Sevgililerden Sürpriz Adım: Takip Geri Geldi

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan biliyorsunuz ki iki yıllık birlikteliklerini Şubat ayında sona erdirmişlerdi. Söylentilere kulak verirsek havaların ısınmasıyla birlikte ikilinin arasındaki buzların da erimeye başladığı konuşuluyor. Sosyal medyada tekrar takipleşmeleri hayranlar arasında ‘’acaba mı’’ düşüncelerini doğurarak bir heyecan yarattı.

Beğenisini Anında Geri Çekti

Ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarmış ve aynı karede oldukları tüm fotoğraflarını silmişlerdi. Kubilay Aka ise bu olaydan kısa bir süre sonra askerliğini bedelli olarak yapmak için Bilecik’teki birliğine teslim olmuştu.

Askerlik görevini yerine getirip terhis olduktan sonra üniformalı fotoğrafını paylaşan Kubilay Aka’nın eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan Aka'nın gönderisini beğenmiş ve hemen beğenisini geri çekmişti. Bu durum fanlar arasında bir gizem uyandırmıştı.

Barıştılar mı Sorusu Gündeme Geldi

Şimdilerde ise ikilinin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada yeniden takibe aldıktan sonra Sancaktutan da bu takibe karşılık verdi. Gözler ikiliden gelecek açıklamalara ya da paylaşılacak fotoğraflara çevrildi. Sevilen çiftin hayranları barışma olasılığını heyecanla takip ediyor.

"Alasını Buldum" Sözü Unutulmadı

Hafsanur Sancaktutan ilişkilerinin başladığı tarih olan 2024 yılında magazin muhabirlerinin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna karşılık direkt olarak "Ortalıkta adam kalmadı" cevabını vermiş; ardından Aka ile birlikteliği start alınca "Kubilay çok romantik biri. 'Adam yok' dedim, alasını buldum" açıklamasını yapmıştı.