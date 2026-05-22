Yaşadığı Evlat Acısından Sonra Gelen Şifa

Ege Kökenli hatırlayacağınız gibi 2022 senesinde hayatını Lior Ahituv’la birleştirmişti. Çift geçtiğimiz yıl hamileliğin yirmi ikinci haftasında yaşanan ani bir komplikasyon nedeniyle büyük bir yıkım yaşamıştı. Kökenli'nin ilk bebeğini kaybettiğini sosyal medyada yaptığı paylaşımla öğrenmiştik. Uzun süren sessizlikten sonra oyuncunun anne olduğunu duyurması herkesi sevindirmişti. Doğumdan sonra bebeğinin yüzünü ve ismini uzun süre sakladı fakat nihayet hayranlarının merakını giderdi.

Hamileliğinde Nazar Korkusu Yaşıyordu

İlk gebeliğinde ağır travma yaşadığı için ikinci hamileliğini adeta bir sır gibi sakladı; gözlerden uzak, sakin ve temkinli bir hamilelik geçirdi. Doğumdan sonra bebeğiyle çekilen fotoğraflarını dijital dünyada yayınlasa da kızının yüzünü net olarak göstermedi. Fotoğrafların altına bebeğinin ismini de eklemediği için takipçileri arasında merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları günlerce "Bebeğin adı ne?" sorusunun yanıtını aradı.

Peki Merakla Beklenen İsim Neydi?

Kökenli geçtiğimiz saatlerde kızının ismini hayranlarından özellikle saklamadığını belirterek günlerdir süren sessizliğine kamera karşısında son verdi. Doğum anındaki heyecan ve telaş yüzünden paylaşmanın aklına gelmediğini ifade etti. Ardından hayatının en mutlu günlerini yaşadığını ve kızına "Tal" adını verdiklerini de ekledi. Bebeğin ismi alışılmışın dışındaki tınısıyla magazin dünyasında geniş bir yankı buldu.

İsmin Taşıdığı Derin Anlam

"Tal" isminin doğadaki saf temizliği yani "çiğ" tanesini temsil ettiğini ismin ikinci anlamının da kendi hayat hikayesiyle birebir örtüştüğünü açıklarken duygusal anlar yaşandı. İsmin "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamına geldiğini de ekledi. Geçmişte yaşadığı evlat acısından sonra bebeğin hayatlarına bir şifa gibi geldiğini söylemesi takipçilerine duygusal anlar yaşattı ve sosyal medyadan da oyuncuya destek mesajları yağdı.