Haluk Levent’ten Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Edildi

Haluk Levent yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını korkuttu. Eskişehir’de verdiği konserden sonra rahatsızlanan ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Levent’ten gelen son haber ise sevenlerini rahatlattı. Ünlü sanatçının taburcu edildiği öğrenildi.

Konser Sonrası Rahatsızlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nde sahne alan Haluk Levent yoğun geçen konser programının ardından Ankara’ya doğru yola çıktı. AFAD yetkilileriyle planlanan bir görüşmeye katılması beklenen sanatçı yolculuk sırasında fenalaştı.

Durumun ciddiyet kazanması üzerine Levent Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Doktorların kontrolünde tedaviye alınan sanatçının bir süre yoğun bakım servisinde kaldığı öğrenildi.

İlk Açıklama AHBAP’tan Geldi

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama kurucusu olduğu AHBAP tarafından yapıldı. Sosyal medyada yayılan farklı iddiaların ardından yapılan duyuruda sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması gerektiği vurgulandı. Sevenlerinden gelen destek mesajları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kullanıcı ünlü sanatçı için geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Sevenlerini Rahatlatan Haber

Yoğun bakım sürecinin ardından sanatçının sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandı. Doktorların müdahalesiyle mide kanamasının durdurulduğu belirtildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Haluk Levent’in bugün taburcu edildiği öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumunun iyiye gitmesi hayranlarını sevince boğdu. Özellikle sosyal medyada yapılan “Geçmiş olsun Haluk Levent” paylaşımları dikkat çekti. Uzun yıllardır sadece müzik kariyeriyle değil sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme gelen Levent’in kısa süre içinde normal hayatına dönmesi bekleniyor.