Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın Kızları Son Haliyle Olay Yarattı!

Yıldız Çağrı Atiksoy Selimiye tatilinden kızı Mira Milena'nın yeni karesini paylaştı. Minik Milena'nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın Kızları Son Haliyle Olay Yarattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 19:29

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Evlendikleri günden bu yana göz önünde olmalarına rağmen ilişkilerini sakin ve doğal bir şekilde yaşamayı tercih eden ikili zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini topluyor.

Hayranları da bu paylaşımlara büyük ilgi gösteriyor. Çünkü çift özel hayatlarını tamamen gözlerden uzak yaşamayı seçse de zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Mira Milena Büyümeye Devam Ediyor

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy 2022 yılında evlenerek ilişkilerini resmiyete taşımıştı. Çift 2024 yılında ise ilk çocukları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. O günden bu yana küçük Mira'nın gelişimi de takipçiler tarafından merakla takip ediliyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızının her anını paylaşan isimlerden değil. Tam tersine oldukça seçici davranıyor ve sadece zaman zaman küçük sürprizler yapıyor. Bu yüzden Mira Milena'nın yer aldığı her yeni paylaşım kısa sürede büyük ilgi görüyor.

Selimiye Tatilinden Yeni Kare

Ünlü oyuncunun son paylaşımı da yaz tatilinden geldi. Ailece Selimiye'de tatil yapan Atiksoy kızı Mira Milena'nın yeni bir karesini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Doğal ve sade haliyle dikkat çeken fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımın en çok konuşulan yanı ise Mira Milena'nın ne kadar büyüdüğü oldu. Takipçileri küçük kızın her geçen gün annesine ve babasına daha çok benzediğini söyleyen yorumlar yaptı. Pek çok kişi de fotoğrafın samimi havasını çok beğendiğini dile getirdi.

Takipçilerinden Yoğun İlgi Geldi

Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hayranları aileye mutluluk dileklerini iletirken, Mira Milena için de birbirinden güzel yorumlar yaptı. Çiftin doğal tavırları ve gösterişten uzak aile yaşantısı takipçileri tarafından yine takdirle karşılandı.

Özellikle magazin dünyasında sık sık gösterişli paylaşımlar görmeye alışık olan kullanıcılar Atiksoy ve Oktay'ın daha sade bir yaşam tarzını tercih etmesini olumlu bulduklarını ifade etti.

Aile Paylaşımları İlgi Görmeye Devam Ediyor

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay sosyal medyayı ölçülü kullanan ünlü çiftler arasında yer alıyor. Buna rağmen yaptıkları her aile paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başarıyor. Selimiye tatilinden gelen son kare de bunun en yeni örneklerinden biri oldu. Görünen o ki takipçiler önümüzdeki dönemde de mutlu aileden gelecek yeni paylaşımları merakla beklemeyi sürdürecek.

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