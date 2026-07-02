Deniz Göktaş Olayında Yeni Perde! 185 Başvuru Ortaya Çıktı

Stand-up gösterileriyle tanınan Deniz Gökta, son günlerde gündeme gelen "Ölü Deniz" isimli gösterisi nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yurt dışından Türkiye'ye döndüğü sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Göktaş'ın işlemleri İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Tepki Çeken Gösteri Gündem Oldu

Soruşturmanın merkezinde ise Göktaş'ın bir dijital platformda yayınlanan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi yer alıyor. İddiaya göre gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda tepki çekti. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kişi konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken resmi makamlara da çok sayıda şikâyet ulaştı. Tartışmalar büyüyünce konu yargıya taşındı.

185 CİMER Başvurusu Yapıldığı Açıklandı

Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntısı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Başsavcılık aynı konuyla ilgili toplam 185 CİMER başvurusunun kendilerine ulaştığını duyurdu. Açıklamada bu başvuruların tek tek değil aynı içerikte oldukları için toplu şekilde değerlendirildiği belirtildi. Ardından da "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlaması kapsamında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu detay kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Özellikle CİMER üzerinden yapılan başvuru sayısının açıklanması sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Savcılık açıklamasına göre Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma halen devam ediyor. Gözaltına alınmasının ardından İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Göktaş'ın adli süreci yürütülen soruşturma kapsamında ilerleyecek. Şu aşamada dosyayla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Gözler Sürecin Devamında

Yaşanan gelişme hem hukuk çevrelerinde hem sosyal medyada geniş şekilde tartışılıyor. Bir yanda ifade özgürlüğü tartışmaları gündeme gelirken diğer yanda dini değerlere yönelik ifadelerin hukuki boyutu konuşuluyor. Ancak şu an için resmi makamların açıkladığı bilgiler dışında kesinleşmiş yeni bir gelişme bulunmuyor. Soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve Deniz Göktaş hakkında nasıl bir karar verileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.