Hiç Kimse Bunu Beklemiyordu! Gizem Karaca Farkını Gösterdi

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz için hazırladığı sıcacık doğum günü organizasyonuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu kızının ilk yaş gününü gösterişli bir organizasyon şirketine emanet etmek yerine her detayı kendi elleriyle hazırlamayı tercih etti. Ortaya çıkan görüntüler ise hem takipçilerinin hem sevenlerinin büyük beğenisini topladı.

Her Şeyi Kendi Elleriyle Hazırladı

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızı Leyla Yaz'ın ilk yaşını oldukça özel bir kutlamayla taçlandırdı. Ancak bu kutlamayı farklı yapan şey ne lüks süslemeler ne de gösterişli bir davetti.

Karaca hazır konseptler yerine tamamen kendi emeğini yansıtan bir organizasyon hazırladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her ayrıntının içine sindiğini söylerken "İlk yaşını tamamen el emeğiyle kutlamak istedim. Hazır pano ve zincir balonlar yerine bizi yansıtan bir gün olsun istedim." diyerek bu tercihini anlattı. Süslemeleri hazırlarken silikon tabancası ve zımbalar yüzünden parmaklarının bile yorulduğunu esprili bir dille anlatan oyuncu ortaya çıkan sonucun tüm yorgunluğa değdiğini söyledi.

Ailece El Ele Verdiler

Doğum günü hazırlıkları sadece Gizem Karaca'nın emeğiyle sınırlı kalmadı. Ailenin neredeyse herkesinin bu organizasyonda bir katkısı vardı. Leyla Yaz'ın anneannesi misafirler için Çerkes tavuğu ve kısır hazırlarken babaannesi ise kurabiye ve poğaçalar yaptı. Yakın dostları da boş gelmedi herkes ev yapımı lezzetlerle kutlamaya destek verdi.

Kemal Ekmekçi de organizasyon için masa ve sandalyeleri temin ederken aile dostlarından biri günlerce uğraşıp Leyla Yaz'ın isim halısını dikti. Bir başka yakın arkadaşları ise kartondan rengârenk süs zincirleri hazırladı. Kısacası kutlamanın her köşesinde bir aile bireyinin ya da dostun emeği vardı.

İlk Pasta Da Anne Babadan

Günün en anlamlı detaylarından biri ise doğum günü pastası oldu. Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi kızlarının ilk yaş pastasını da dışarıdan sipariş vermek yerine kendi elleriyle hazırladı.

Minik Leyla Yaz'ın pastayı büyük bir keyifle yemesi ve yüzünü pastaya bulaması ise kutlamanın en tatlı anlarından biri oldu. Oyuncu o anları takipçileriyle paylaşırken doğal halleriyle büyük ilgi gördü.

Paylaşımındaki Not Duygulandırdı

Gizem Karaca doğum günü fotoğraflarını neden birkaç gün sonra paylaştığını da samimi bir şekilde anlattı. Yaklaşık iki bin fotoğraf çektiklerini söyleyen oyuncu aralarından seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.

Paylaşımını ise "Kızımız dünyadaki ilk turunu tamamladı. Bu güzel günde yanımızda olan, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı. Gösterişten uzak ama sevgi dolu bu kutlama sosyal medyada "En güzel doğum günü organizasyonlarından biri" yorumlarıyla karşılandı.