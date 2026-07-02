Mauro Icardi Ve China Suárez İçin Flaş Ayrılık İddiası!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ile China Suárez hakkında ortaya atılan son iddia gündeme adeta bomba gibi düştü. Arjantin basınında yer alan haberlere göre yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan çiftin ilişkisinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Hatta konuşulanlara bakılırsa bu kriz öyle sıradan bir tartışma değil ayrılık noktasına kadar gelmiş durumda.

İhanet İddiası Gündemi Karıştırdı

Arjantin'de yayınlanan bir magazin programında ortaya atılan iddiaya göre ilişkinin bozulmasına neden olan olay Mauro Icardi'nin model Ekaterina Ojeda ile gizlice mesajlaştığının öne sürülmesi oldu. Haberlere göre China Suárez bu mesajları öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İddialar bununla da sınırlı değil. Suárez'in birlikte yaşadıkları evi terk ederek çocukları ve köpeğiyle kendi evine geçtiği de konuşuluyor. Yani söylentilere bakılırsa çift arasında yaşanan kriz oldukça ciddi bir boyuta ulaşmış durumda.

Modelden Dikkat Çeken Açıklama

Olayın adının geçtiği isimlerden Ekaterina Ojeda da sessiz kalmadı. Katıldığı televizyon programında Icardi ile kısa bir mesajlaşma yaşandığını doğruladı. Anlattığına göre futbolcu kendisine "Merhaba, seni arayabilir miyim?" şeklinde bir mesaj gönderdi. Ancak Ojeda bu mesaja hiçbir şekilde karşılık vermediğini söyledi. Hatta bu tarz olayların kendisine fazla dramatik geldiğini belirterek Icardi ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğinin altını çizdi. Bu açıklama da ayrılık iddialarını daha da alevlendirdi.

Sessizlik Kafaları Karıştırıyor

Tüm bu söylentilere rağmen Mauro Icardi ve China Suárez cephesinden henüz tek bir açıklama gelmedi. Üstelik sosyal medya hesaplarına bakıldığında ikilinin hâlâ birbirini takip ettiği ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmediği görülüyor. Bu durum da "Gerçekten ayrıldılar mı, yoksa sadece geçici bir kriz mi yaşıyorlar?" sorularını beraberinde getiriyor. Şimdilik kesinleşmiş bir ayrılık olmadığını söylemek mümkün.

Geçmiş Olaylar Yeniden Hatırlandı

Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından gözler bir kez daha Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylara çevrildi. Hatırlanacağı gibi ikilinin evliliği de uzun süre ihanet söylentileriyle gündemde kalmış Wanda Nara geçmişte China Suárez ile yaşandığını öne sürdüğü olayların ilişkilerini derinden sarstığını açıklamıştı. Şimdi ortaya çıkan yeni iddialar ise eski tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak şu an için tüm bu gelişmeler yalnızca iddia niteliğinde. Gerçek tabloyu ise Mauro Icardi ya da China Suárez'in yapacağı olası açıklamalar ortaya koyacak gibi görünüyor.