Nagihan Karadere Survivor Biter Bitmez Ameliyat Masasına Yattı!

Survivor 2026'yı ikinci tamamlayan Nagihan Karadere yarışma sonrası estetik operasyon geçirdi. Son halini paylaşan ünlü isim sağlık durumunu da açıkladı.

Nagihan Karadere Survivor Biter Bitmez Ameliyat Masasına Yattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 20:18

Survivor 2026 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere yarışmanın ardından yine gündem olmayı başardı. Parkurlardaki hırsı, mücadeleci tavrı ve final performansıyla adından sıkça söz ettiren başarılı sporcu bu kez bambaşka bir konuyla dikkat çekti. Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan Karadere Survivor macerasının ardından estetik operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Durumunu Kendisi Anlattı

Estetik operasyon haberlerinin yayılmasının ardından Nagihan Karadere merak edilen sorulara yine kendi sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaştığı videoda gayet enerjik ve keyifli görünen Karadere sevenlerinin içini rahatlatacak açıklamalar yaptı. "Arkadaşlar beni merak etmeyin, ben çok iyiyim" diyerek söze başlayan Nagihan küçük bir operasyon geçirdiğini ancak günlük yaşamına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. Özellikle sağlık durumuyla ilgili oluşan endişeleri de böylece ortadan kaldırmış oldu.

Videoda en dikkat çeken detaylardan biri ise kızı Arven ile birlikte vakit geçirdiğini söylemesi oldu. Anne-kızın keyifli zaman geçirdiğini anlatan Karadere moralinin oldukça yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Survivor'dan Sonra Gündemden Düşmüyor

Survivor 2026 sezonu boyunca en güçlü kadın yarışmacılar arasında gösterilen Nagihan Karadere finale kadar uzanan performansıyla büyük takdir toplamıştı. Finalde Mert Nobre'ye karşı mücadele eden başarılı sporcu sezonu ikinci sırada tamamladı.

Yarışma sona ermesine rağmen Nagihan'ın adı gündemden düşmedi. Önce yaptığı açıklamalar ardından sosyal medya paylaşımları derken şimdi de estetik operasyon haberi magazin dünyasında geniş yer buldu. Görüntülerini paylaşmasının ardından takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağarken birçok kişi yeni görünümüyle ilgili yorum yapmayı da ihmal etmedi.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Nagihan Karadere aslında sadece Survivor ile tanınan bir isim değil. Uzun yıllar milli atlet olarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcu kısa mesafe ve 400 metre engelli branşlarında önemli dereceler elde etti. Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Karadere Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda da kürsüye çıkmayı başardı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele eden başarılı atlet yaşadığı talihsiz diskalifiye nedeniyle istediği sonucu alamasa da spor kariyerine önemli başarılar sığdırdı. Bugün ise hem sporculuğu hem Survivor performansı hem sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görünen o ki Nagihan Karadere yarışma bittikten sonra da gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

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