Mahkemelik Kavga! Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya Talebi

Tuğba Özerk ile Deniz Akkaya arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyuta taşındı. Daha önce sosyal medya üzerinden yaşanan karşılıklı açıklamalarla gündeme gelen ikili şimdi de hukuki süreçle konuşuluyor. Son gelişmeye göre Tuğba Özerk Deniz Akkaya'nın kendisine yönelik paylaşımlarının devam ettiğini öne sürerek bu kez mahkemeye başvurdu ve korunma talebinde bulundu.

İddiaya göre Özerk daha önce de Akkaya hakkında sosyal medya üzerinden kendisini hedef alan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak soruşturma başladıktan sonra yaşananların sona ermediğini aksine daha da arttığını savunuyor.

Koruma Talebinde Bulundu

Tuğba Özerk'in avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede dikkat çeken ifadeler yer aldı. Dilekçeye göre Deniz Akkaya'nın sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret ve iftira içerdiği öne sürülen paylaşımlarına devam ettiği iddia edildi. Bu nedenle Özerk'in kendisini güvende hissetmediği ve ciddi endişe yaşadığı belirtildi.

Avukatı mahkemeden müvekkilinin güvenliğinin sağlanması ve kişilik haklarının korunması amacıyla koruma kararı verilmesini talep etti. Mahkemenin bu taleple ilgili nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Deniz Akkaya Cephesinde Yeni Gelişme

Tüm bu hukuki süreç devam ederken Deniz Akkaya ile ilgili dikkat çeken başka bir gelişme daha yaşandı. İstanbul'dan Kocaeli'ye taşındığı öğrenilen Akkaya'nın yaşadığı evle ilgili ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadığı ve konuyu yargıya taşıdığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Akkaya şikâyetçi olmak için Kocaeli Adliyesi'ne gitti. Burada yapılan rutin GBT kontrolü sırasında hakkında farklı suçlardan arama kaydı bulunduğu iddia edildi. Bu gelişme de kısa sürede gündeme oturdu.

Açıklaması Dikkat Çekti

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Akkaya da yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Akkaya ev sahibiyle yaşadığı soruna değinirken "Uyuşturucu kullanıp taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldırdım." ifadelerini kullandı.

Bu sözler de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken olayın tarafları arasındaki gerilimin kısa sürede sona erecek gibi görünmediği yorumları yapıldı.

Gözler Hukuki Süreçte

Şimdilik iki tarafın iddiaları ve açıklamaları gündemde yer almaya devam ediyor. Mahkemelerin vereceği kararlar ve yürütülen soruşturmaların sonucu ise önümüzdeki süreçte netleşecek. O zamana kadar hem Tuğba Özerk'in koruma talebi hem Deniz Akkaya ile ilgili diğer hukuki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.