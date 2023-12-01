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Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çiftinin bebek heyecanı!

Savaşçı' dizisinin setinde başlayan dostlukları aşka dönüşen Berk Oktay (41) ve Yıldız Çağrı Atiksoy (37), iki yıllık birlikteliklerinin ardından Eylül 2022'de dünyaevine girmişti. Mutlu bir evliliği sürdüren ünlü çift, güzel bir haberi duyurdu. Oyuncu, "Berk'i ilk kez böyle gördüm" ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çiftinin bebek heyecanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2023 13:04

Ünlü oyuncu Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Vadistanbul'da el ele görüntülendi. Bebek mağazalarında dolaşan çift, ardından bir restoranda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Güzel oyuncu, hamilelik haberlerini doğrulayarak, "Evet, haber doğru. Şu an 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik sürecim güzel geçiyor. Berk, baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu bu kadar heyecanlı gördüm. Uzun zamandır bu haberi bekliyorduk ve bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Baba olma haberini öğrendiğinde duyduğu mutluluğu paylaşan Berk Oktay ise, "O duygu gerçekten tarif edilemez. Birkaç gün boyunca heyecandan kendime gelememiştim. İsim konusunu henüz düşünmedik, sağlıkla gelmesini bekliyoruz. Sabırsızlıkla bu güzel anı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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