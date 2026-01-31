Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan Aynı Karede: "Şule"nin Çekimleri Başladı.

Şule dizisi ne zaman başlayacak? Şule Yüksel Şenler’in hayatını anlatan "Şule" dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan’lı yeni TRT Tabii dizisi hakkında tüm detaylar haberimizde...

Yıldız Çağrı Atiksoy, Alp Navruz ve İlayda Alişan Aynı Karede:
Yayın Tarihi : 31-01-2026 17:17

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler’in hayat hikâyesi, TRT Tabii platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen "Şule" dizisinin çekimleri resmen başladı.

Dev Kadro Bir Arada

Frame Pictures imzası taşıyan dizi, hem hikâyesi hem de yıldızlarla dolu kadrosuyla sezonun en iddialı biyografi projelerinden biri olmaya aday. Dizinin başrollerini üç sevilen isim paylaşıyor:

  • Yıldız Çağrı Atiksoy

  • Alp Navruz

  • İlayda Alişan

Ayrıca kadroda; Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy ve Hülya Darcan gibi usta isimlerin yer alması, projenin dramatik gücünün ne kadar yüksek olacağının sinyallerini veriyor.

Kamera Arkasında Güçlü İsimler

Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda, başarılı işleriyle tanınan Ece Erdek oturuyor. Şule Yüksel Şenler'in mücadelesini, edebi kimliğini ve toplumsal dönüşümdeki rolünü merkeze alan dizi, dijital platform Tabii üzerinden seyirciye ulaşacak.

Kim Hangi Karakteri Canlandıracak?

Henüz karakter dağılımı resmi olarak detaylandırılmasa da, Yıldız Çağrı Atiksoy’un Şule Yüksel Şenler’in hayatının önemli bir dönemine hayat vereceği konuşuluyor. Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın ise hikâyedeki kilit çatışma ve dönüşüm noktalarında yer alması bekleniyor.

