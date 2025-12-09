Yıldız Asyalı’dan Şok İddia: Eşi Mustafa Semih Demirci Tarafından Darp Edildiğini Fotoğraflarla Açıkladı!

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şoke etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile üçüncü evliliğini yapan Asyalı, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını ve darp edildiğini duyurdu.

Yüzündeki Darp İzlerini Gösterdi

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanarak yaşadığı şiddet olayını fotoğraflarla belgeledi.

Paylaştığı görüntülerde, oyuncunun yüzündeki ve vücudundaki morluklar ve yaralar dikkat çekti.

Asyalı, üçüncü evliliğinde de şiddet yaşadığını söyleyerek takipçilerinden destek çağrısında bulundu.

Hayranlarından Yoğun Destek

Yıldız Asyalı'nın bu dramatik paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı. Özellikle kadın takipçileri, üzüntülerini ve desteklerini belirten yüzlerce mesaj yayınladı: