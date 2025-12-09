Yıldız Asyalı’dan Şok İddia: Eşi Mustafa Semih Demirci Tarafından Darp Edildiğini Fotoğraflarla Açıkladı!

Oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya üzerinden eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini, yüzündeki morlukları gösteren fotoğraflarla belgeledi ve hayranlarından destek istedi.

Yıldız Asyalı’dan Şok İddia: Eşi Mustafa Semih Demirci Tarafından Darp Edildiğini Fotoğraflarla Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2025 10:30

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şoke etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile üçüncü evliliğini yapan Asyalı, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını ve darp edildiğini duyurdu.

Yüzündeki Darp İzlerini Gösterdi

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, resmi hesabından yaptığı paylaşımda "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanarak yaşadığı şiddet olayını fotoğraflarla belgeledi.

  • Paylaştığı görüntülerde, oyuncunun yüzündeki ve vücudundaki morluklar ve yaralar dikkat çekti.

  • Asyalı, üçüncü evliliğinde de şiddet yaşadığını söyleyerek takipçilerinden destek çağrısında bulundu.

Hayranlarından Yoğun Destek

Yıldız Asyalı'nın bu dramatik paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı. Özellikle kadın takipçileri, üzüntülerini ve desteklerini belirten yüzlerce mesaj yayınladı:

  • "Çok üzücü bir durum. Gerekeni yapacağınızı umut ediyorum geçmiş olsun."

  • "Bir kadın olarak, bir anne olarak, bir insan olarak hiç kimse bunu hak etmiyor... Siz çok güçlü bir kadın ve en önemlisi annesiniz. Geçmiş olsun."

  • "Hey gidi çocukluğumuzun güzel oyuncusu, bülbül seslisi... yerin çok ayrı bizde. Çok geçmiş olsun."

