Adli Tıp Raporu Sızdı: Ünlüler Soruşturmasında Yeni Şok

Magazin dünyasının günlerdir konuştuğu ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütttüğü dosyada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen son raporlar soruşturmanın seyrini kökten değiştirdi. Üç isme ilişkin test sonuçları pozitif çıkınca kamuoyunda sarsıntı yaşandı.

Soruşturma Derinleşiyor

Gözaltına alınan isimlerden alınan kan, idrar ve saç örnekleri detaylı analiz için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Günlerdir tedirginlikle beklenen laboratuvar sonuçlarının savcılığa ulaşmasıyla birlikte dosyada yeni bir sayfa açıldı. İncelemeler sonucu ortaya çıkan raporlar farklı maddelere ilişkin bulgular içerdi.

Onur Tuna ve Özgür Deniz Cellat’ta THC Bulgusu

Rapora göre oyuncu Onur Tuna’nın numunelerinde esrarın etken maddesi olarak bilinen THC tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat’ın analizlerinde de benzer bulgulara rastlandı. İki isme dair sonuçlar ortaya çıkınca magazin çevrelerinde geniş yankı bulurken sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi.

Rapor Dikkatlerden Kaçmadı: Zehra Hanzade Gürkanlar

Soruşturmanın en çok konuşulan kısmı ise dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar’a ait rapor oldu. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede Gürkanlar’ın hem kan hem saç örneklerinde kokain metabolitleri tespit edildiği belirtildi. Özellikle saç analizinin geçmiş kullanım dönemlerine dair bilgi vermesi raporu dosyanın en çarpıcı başlığı haline getirdi.

Gözler Şimdi Savcılığın Atacağı Adımlarda

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Sürecin merkezindeki “ünlülerin doktoru” olarak bilinen Mehmet Rahşan ise tutuklanmıştı. Yeni raporların dosyaya eklenmesiyle birlikte gözler şimdi savcılığın atacağı adımlara çevrildi.