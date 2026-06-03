20 Bin Aboneyle Gelen Servet: Fatma Soydaş Gündemde

Son dönemde sosyal medyada adını daha sık duymaya başladığımız Fatma Soydaş Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile birlikte çektiği videolar sayesinde ciddi bir kitle yakalamış durumda. Bu içerikler sonrası popülerliği iyice artan Soydaş artık sadece videolarıyla değil kazancıyla da konuşuluyor.

Aylık Gelir Hesabı

Fatma Soydaş, Sinem Yıldız’ın programına konuk oldu ve burada hem sosyal medya serüvenini anlattı hem kazancıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Konuşma ilerledikçe konu doğal olarak “aylık gelir” meselesine geldi ve ortaya çıkan sayılar oldukça dikkat çekti.

Soydaş TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarda abonelik sisteminin aktif olduğunu ve kullanıcıların yaklaşık 60 TL karşılığında abone olabildiğini söyledi. Şu an yaklaşık 20 bin civarında abonesi olduğunu da ekleyince hesaplamalar ister istemez başladı.

Rakamlar Ortaya Dökülünce Ortam Şaştı

Programda yapılan kaba hesaplamaya göre bu sistemden aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir ortaya çıkıyor. Masraflar düşüldüğünde ise geriye yaklaşık 600 bin TL kaldığı konuşuldu. Genç fenomenin kazandığı miktar stüdyoda da şaşkınlık yarattı diyebiliriz.

Sohbet sırasında Soydaş’ın “Sosyal medyaya ciddi emek veriyorum” sözleri de dikkat çekti. Daha önce muhasebecilik yaptığını ama bu işi bırakmak zorunda kaldığını da anlattı. Yani aslında bu noktaya bir anda gelmemiş.

Yeni Hedefi: Ev ve Araba

Kazandığı parayla ne yapacağı da merak konusuydu. Soydaş elde ettiği geliri değerlendirmek istediğini ve özellikle ev ile araba yatırımı yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Yani sosyal medyada kazandığını yine uzun vadeli yatırımlara yönlendirmeyi planlıyor.

Sosyal Medyada Yeni Bir Fenomen Hikâyesi

Kısacası Fatma Soydaş’ın hikâyesi sosyal medyanın nasıl hızlı yükselişler yaratabildiğinin yeni örneklerinden biri gibi duruyor. Bir yanda içerik üretimi diğer yanda ciddi rakamlara ulaşan gelirler… Şimdilik gündem onun kazancı ve bu kazancın nasıl şekillendiği.