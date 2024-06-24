Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Gümüşlük'teki bir plajda kızıyla keyifli anlar geçiren Asyalı, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

Ayşe Mira, denizde şişme simit yatağında keyif yaparken, annesi Yıldız Asyalı'dan ayran istedi. Kızının bu isteğini geri çevirmeyen Yıldız Asyalı, şezlongdan kalkarak kızının isteğini yerine getirdi.

Basın mensuplarını fark eden Yıldız Asyalı, "Hem iş hem tatil" diyerek gülümsedi. Anne-kız, Bodrum'un eşsiz manzarası eşliğinde tatillerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.