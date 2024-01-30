Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 6 hafta sürdü!

Yiğit Özşener, 16 Şubat'ta gösterime girecek olan 'Zaferin Rengi' filmi için Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Ünlü oyuncu, Atatürk makyajını uygulamak için İranlı özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari tarafından hazırlandı. Bu özel makyajın hazırlık aşaması Tam 6 hafta sürdü.

Fenerbahçe'nin General Harington Kupası'nı kazandığı tarihi futbol zaferini beyaz perdeye taşıyacak olan 'Zaferin Rengi' filminde, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran usta oyuncu Yiğit Özşener, makyaj çalışmaları için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Makyajın hazırlık aşaması, heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıp oluşturma, boyama ve aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri içeren detaylı bir süreci kapsadı ve toplamda 6 hafta sürdü. Makyajın sanatçıya uygulama süreci ise beş saatte tamamlandı.

Filmde kullanılan kostümler de, askeri kostüm danışmanlarının gözetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandı. Ferruh Karakaşlı ile işbirliği yapılarak kıyafetlerin kalıp, kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detayları özenle orijinalleriyle örtüştürüldü. Yönetmen Abdullah Oğuz'un koltuğunda oturduğu 'Zaferin Rengi', 16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak. Filmin kadrosunda Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler ve Timuçin Esen gibi isimler de yer alıyor.