Yiğit Özşener sevgilisi ile el ele...

Yiğit Özşener, kız arkadaşıyla Kurtuluş’ta kameralara yakalandı. İşte o görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2023 10:18
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Yiğit Özşener kız arkadaşıyla Kurtuluş’ta görüntülendi. Ünlü oyuncu Yiğit Özşener uzun yıllar sonra ilk kez sevgilisiyle kameralara yansıdı.
Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşıyla Kurtuluş’ta el ele yürürken magazin muhabirlerini karşısında görünce şaşırdı. Güneşli havayı fırsat bilen çift yürüyüşün ardından Nişantaşı’nda bir mekana giderek baş başa kahvaltı yaptı.