Yeşilçam’ın Çınarı Kadir İnanır’dan Müjdeli Haber! Ailesi Son Durumu Paylaştı

Kadir İnanır’ın ani rahatsızlığı tüm ülkeyi derinden sarstı. Evinde rahatsızlık geçirmesi üzerine apar topar hastaneye götürülen 77 yaşındaki usta sanatçı doktorların kararıyla hemen müşahede altına alındı. Sevenlerini büyük bir endişeye sevk eden bu ani gelişme sonrası hastane koridorlarından hayranların yüreğine su serpen ilk resmi ve olumlu açıklama geldi.

Yoğun Bakımdaki Gerçek Sebebini Yeğeni Açıkladı

Hastanede yapılan detaylı klinik tetkikler ve tahliller sonucunda usta oyuncuya zatürre teşhisi konuldu. Vücut direncinin düşmesi sebebiyle bu sürecin hassaslaştığı belirtilirken İnanır’ın tedavisine tedbir maksatlı olarak yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

Kadir İnanır’ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır amcasının başucundan ayrılmadı ve sürece dair tüm bilinmeyenleri kamuoyuyla paylaştı. Amcasının mevcut sağlık durumunun stabil seyrettiğini ifade eden Levent İnanır "Sanatçımızın bünyesi son dönemde yaşanan mevsimsel şartlar yüzünden biraz zayıf düştü. Basit bir soğuk algınlığı olarak başlayan bu klinik süreç maalesef zamanla zatürreye çevirdi. Doktorlarımız da hiçbir riski göze almamak adına kendisini kontrol altında tutmak istedi. Yoğun bakım kararı tamamen koruma ve yakın gözetim amaçlıdır." sözleriyle hastanedeki tıbbi prosedürün detaylarını aktardı.

Sosyal Medyadaki Karamsar İddialara Yanıt

Usta sanatçının hastaneye kaldırılış anından itibaren dijital platformlarda ve bazı internet sitelerinde çok sayıda asılsız korkutucu iddia dolaşıma girdi. Bilgi kirliliğinin çığ gibi büyümesi üzerine aile üyeleri bu duruma sert ve net bir duruşla müdahale etti.

Yeğen Levent İnanır internetteki felaket tellallığına isyan ederek "Sanal alemde ve bazı mecralarda yazılıp çizildiği gibi korkulacak vahim bir tablomuz kesinlikle mevcut değil. İnsanların bu hassas dönemlerde daha sağduyulu olmasını bekliyoruz. Ortada büyütülecek bir kriz durumu yok" diyerek hayranların içini rahatlattı.

"Kendisiyle Karşılıklı Konuşuyoruz"

Haberin en heyecan verici ve sevindirici kısmı ise usta aktörün bilincinin tamamen açık olması oldu. İletişim yeteneğinde hiçbir kayıp bulunmayan Kadir İnanır yatağında ziyaretçilerini tanıyor ve onlarla sohbet edebiliyor.

Gelişmelerin son derece pozitif yönde ilerlediğini kaydeden aile sözcüsü Levent İnanır "Amcamın morali ve keyfi yerinde. Kendisiyle karşılıklı olarak oturup uzun uzun konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İletişimsel açıdan hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı. Yeşilçam’ın unutulmaz jönünün en kısa zamanda bu enfeksiyonu da alt ederek normal odasına geçmesi ve ardından taburcu edilmesi planlanıyor.