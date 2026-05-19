"Senin Psikolojin Değil Beynin Bozuk Dediler!" İrem Derici Sağlık Durumunu Paylaştı

İrem Derici, katıldığı dijital mecrada hayranlarını derin bir üzüntüye boğan çok ciddi sağlık açıklamaları yaptı. Bugüne kadar neşeli tavırları enerjik sahne performansları ve polemikleri ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı arka planda aslında çok büyük acılar ve tıbbi krizler yönettiğini ilan etti. Başarılı popçu yıllardır sakladığı nörolojik rahatsızlıklarını ve kendisine konulan en son psikiyatrik teşhisi ilk ağızdan paylaştı.

"Son Teşhisim Kronik Uykusuzluk"

Güzel şarkıcı özellikle geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana hem ruhsal hem bedensel olarak adeta bir çöküş dönemine girdiğini belirtti. Doğru dürüst bir tanı konulabilmesi adına uzun süre boyunca tıp uzmanlarını gezdiğini ifade eden Derici programa katılmadan hemen önce de yine psikiyatrist muayenesinden çıktığını söyledi.

Farklı doktorlardan sürekli kafa karıştırıcı yorumlar aldığını dile getiren ünlü isim "Artık kimseyle tartışacak, kavga edecek gücüm kalmadı. Hiç öfkeli biri değilim aslında. Bir doktor bana kişilik bozukluğu olan 'borderline' teşhisi koyuyor diğeri ise 'kesinlikle değilsin' diyor. En sonunda gerçek ortaya çıktı. Bana resmi olarak kronik uykusuzluk hastalığı yani insomnia teşhisi konuldu. Artık bu doktorda ve bu tanıda kalmak istiyorum" sözleriyle yaşadığı büyük belirsizliği özetledi. Günün yirmi dört saati boyunca gözünü bile kırpmadan uyanık kaldığını itiraf eden sanatçı sosyal medyadaki o aşırı aktif halinin sebebinin de bu uykusuzluk geceleri olduğunu vurguladı.

Sefo İle Stüdyoda Korku Dolu Anlar

İrem Derici’nin programda yaptığı asıl kan donduran itiraf ise 2017 yılından beri gizlice mücadele ettiği epilepsi hastalığı ile ilgili oldu. Beynindeki elektrik sisteminde ciddi bir bozukluk yer aldığını açıklayan popçu ünlü rap sanatçısı Sefo ile ortak bir müzik çalışması yürüttükleri esnada stüdyoda çok ağır bir kriz geçirdiğini anlattı.

O dehşet anlarını büyük bir açık yüreklilikle tasvir eden Derici "Beynimdeki bu arıza yüzünden aniden epilepsi nöbeti geçirdim. Sefo ile şarkı hazırlığındayken bir anda kendimi yerde buldum. Ağzımdan köpükler geliyordu, resmen can çekişiyordum. Ancak etrafımda bulunan arkadaşlarım benim her zamanki deli dolu halime yorup şaka yaptığımı düşündü. Bana ilk başta hiç kimse inanmadı." diyerek yaşadığı çaresizliği paylaştı.

Düzenli İlaç Tedavisi Başlıyor

Geçmiş dönemlerde çektirdiği tüm beyin elektrosu sonuçlarının hep sorunlu çıktığını belirten ünlü popçu hayat kalitesini tamamen düşüren bu nörolojik rahatsızlıkların önüne geçebilmek adına radikal bir karar aldı. Doktorunun kendisine "Senin akıl sağlığın ya da psikolojin bozuk değil, tamamen nörolojik bir aksama var. Bunu güçlü ilaçlarla kontrol altına alacağız" dediğini belirten İrem Derici bundan sonraki süreçte sağlığına odaklanacağını ve düzenli tıbbi tedavi programına sadık kalacağını duyurdu.