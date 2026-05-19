Survivor'da Yarışmacı Ortadan Kaybolunca Prodüksiyon Ayağa Kalktı

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda oyun alanlarındaki zorlu mücadelenin ötesinde bu kez kelimenin tam anlamıyla bir kamp krizi patlak verdi. Beyza gecenin sessizliğinde aniden ortadan kayboldu. Genç yarışmacının kampta bulunamaması sadece kendi takım arkadaşlarını değil tüm prodüksiyon ekibini ayağa kaldırdı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki bu gizemli anlar sosyal medyada şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

Adada Yarım Saatlik Dehşet Dakikaları

Beyza’nın adada bir anda sırra kadem basması üzerine büyük bir telaş dalgası yaşandı. Genç yarışmacının başına vahşi doğada talihsiz bir kaza gelmesinden endişe eden arkadaşları vakit kaybetmeden durumu çekim ekibine ve yapım sorumlularına bildirdi. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda yaşanan gerilim acil durum konseyinde Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla tamamen su yüzüne çıktı.

Ilıcalı konsey kürsüsünde ekibin yaşadığı o büyük paniği şu sözlerle aktardı: "Maalesef dün gece gerçekleşen bir olayda mavi takımdan bir yarışmacımızın bir anda ortadan kaybolduğu bilgisi geldi. Prodüksiyon ekibi hemen benimle irtibata geçti. Bana ilk olarak 'Yarışmacıyı on dakikadır hiçbir yerde bulamıyoruz' dediler. Ardından bu süre yirmi dakikaya çıktı. O ıssız adada benim ne kadar büyük bir korku yaşadığımı herhalde tahmin edersiniz. Neyse ki arama süresi otuz dakikayı bulduğunda en azından beni çok mutlu eden o haber ulaştı ve yarışmacımızın sağ salim bulunduğu söylendi."

Gizemli Kayboluşun Ardındaki İsim: Sercan

Herkes Beyza’nın başına kötü bir durum geldiğini düşünürken olayın ardındaki gerçek bambaşka çıktı. Yapım ekibinin geniş çaplı aramaları sonucunda Beyza kendi takım sınırlarının çok uzağında ortaya çıktı. Genç yarışmacının yarışma kurallarını ihlal ederek gizlice karşı takımdaki Sercan'ın yanına gittiği ve onunla koyu bir sohbete daldığı anlaşıldı.

Konseyde Aşk Dedikodularını Alevlendiren Soru

Firar ve gece yarısı buluşması adadaki dengeleri de sarstı. Acil durum konseyinde olayın peşini bırakmayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı imalı sorularıyla magazin gündemini salladı. Beyza'nın bu hamlesinin ardında duygusal bir yakınlaşma olup olmadığını çözmeye çalışan Ilıcalı "Karşımıza çıkan o sahnede resmen kamptan kaçıp Sercan’la derin bir muhabbete dalan bir Beyza gördük. Şimdi bu durumun tüm gerçekliğiyle karşına çıkacağını bilerek sana bir kez daha açıkça soruyorum. Gecenin bir yarısı kuralları yıkıp öbür kampa gitmenin Sercan'la bir alakası var mı yok mu?" sözleriyle yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı. Bu şok soru adada yeni bir aşkın mı doğduğu iddialarını güçlü bir şekilde beraberinde getirdi.