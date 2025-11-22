Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti’ne Geri Dönüyor: Nursema’nın Eski Aşkı Hikâyeye Dâhil Oluyor

Gold Film imzalı popüler dizi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda da cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizide geçtiğimiz hafta ana kadroda sarsıcı ayrılıklar yaşanmış ve hikâye tamamen yenilenmişti. Son gelişmelerle birlikte, dizinin eski oyuncularından Yiğit Kirazcı'nın kadroya geri döneceği haberi gündeme geldi. Kirazcı, canlandırdığı Rüzgâr karakteriyle 117. Bölümde ekrana geri dönecek.

Dizide Yaşanan Köklü Değişim ve Yeni Katılımlar

Kızılcık Şerbeti dizisinde son haftalarda önemli kadro değişiklikleri ve hikâye yenilenmeleri yaşandı. Geçen hafta ana kadroda yer alan dört oyuncu diziden ayrılmıştı. Buna karşılık, senaryoya Seray Kaya, Özge Borak, Hakan Karahan ve Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı oyuncular dâhil olmuştu. Bu köklü değişim, dizinin dördüncü sezonunda hikâyeyi bambaşka bir yöne taşıma hedefi taşıyor.

Nursema’nın Eski Aşkı Rüzgâr Geri Geliyor

Dizinin hayranları için önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce sezon başında sosyal medyada dile getirilen ancak o dönem gerçekleşmeyen bir iddia şimdi doğrulandı. Dizinin eski oyuncularından Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in ardından, Rüzgâr karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı da eski kadrosuna geri dönecek.

Kirazcı’nın hikâyeye dönüşü, özellikle Nurseman’nın (Ceren Karakoç) hayatını etkileyecek. Senaryoda Nursema için yeni bir sevgili yaratılması yerine, hüzünlü bir şekilde hayatından çıkan eski aşkı Rüzgâr'ın geri gelmesi tercih edildi. Bu nedenle, Yiğit Kirazcı'nın dizinin 117. Bölümde ekrana döneceği öğrenildi. Kirazcı'nın dönüşüyle birlikte, Nursema ile Rüzgâr arasındaki yarım kalan hikâyenin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.