Yetkin Dikinciler, “Usta"nın Kadrosuna Katıldı

Milli bilardocu Semih Saygıner’in hayat hikâyesini konu alan Netflix dizisi “Usta”, yarın çekimlere başlıyor. Başrolünde Ekin Koç’un yer alacağı yapım, izleyiciyi Saygıner’in çocukluk yıllarından başlayarak başarı dolu hayatına götürecek.

“Usta” Dizisinin Kadrosu

Dizinin yazarlığını Başar Başaran üstlenirken, yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturuyor. Başrol oyuncusu Ekin Koç, Semih Saygıner’i canlandıracak. Dizinin kadrosuna usta oyuncu Yetkin Dikinciler de dahil oldu. Dikinciler, sekiz bölümlük dizide Kaya karakterini canlandıracak.

Diğer Oyuncular ve Roller

Dizide ayrıca;

Yiğit Özşener “Süha Koçak”

Buse Meral “Şenay Gürler”

Sümeyye Aydoğan “İclal”

Çınar Yükçeker “Küçük Semih”

Haktan Küçükçeşme “İlker”

rolleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Çekimler İstanbul ve Yurt Dışında

Dizinin çekimleri toplam 10 hafta sürecek ve İstanbul dışında yurt dışı sahneleri de olacak. Bu kapsamlı prodüksiyon, izleyicilere hem dramatik hem de görsel olarak etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Semih Saygıner’in Hayat Hikâyesi

“Usta”, Türkiye’nin en başarılı bilardocularından biri olan Semih Saygıner’in yaşamını ekrana taşıyacak. Çocukluk döneminden başlayan hikâye, gençlik ve kariyer yıllarını dramatik bir dille anlatacak.