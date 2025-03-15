Yeteneksizsiniz Türkiye geri dönüyor! Eda Ece jüri koltuğunda

Yeteneksizsiniz Türkiye geri dönüyor. Jüride hangi isimler olacak?

Yeteneksizsiniz Türkiye geri dönüyor! Eda Ece jüri koltuğunda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2025 12:23

Türk televizyonlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Yeteneksizsiniz Türkiye, uzun bir aradan sonra geri dönüyor! Yıllarca Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği fenomen programı bu kez O3 Medya hazırlıyor.

Yarışmada bu kez bir ilke imza atılacak. Dünyada ilk kez bir yetenek yarışması hem dijital platformda hem de televizyon ekranında eş zamanlı olarak yayınlanacak. NOW ve Disney Plus’ta izleyiciyle buluşacak olan yarışma, yaz aylarında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Programın jüri koltuğunda yer alacak ilk isim belli oldu! Setlere annelik molası veren başarılı oyuncu Eda Ece, yarışmanın jüri üyelerinden biri olacak. Diğer jüri üyeleri ve sunucu için görüşmeler sürerken, İbrahim Selim de teklif götürülen isimler arasında yer alıyor.

Yeni sezonuyla büyük heyecan yaratan Yeteneksizsiniz Türkiye, hem televizyon hem de dijital platform izleyicileri için unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor!

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