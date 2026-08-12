Yeşim Salkım’dan Estetik İddialarına Sert Yanıt! “İğne Yok”

Yeşim Salkım son dönemdeki görünümü üzerinden yapılan yorumlara daha fazla sessiz kalmadı. 56 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem verdiği kiloları hem değişiminin arkasında ne olduğunu açık açık anlattı.

Karın bölgesini gösterdiği bir fotoğrafını paylaşan Salkım görüntüsündeki değişimin şaşılacak bir tarafı olmadığını söyledi. Düzenli spor yaptığını belirten sanatçı yıllardır var olan karın kaslarının şimdi daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

“Evet Zayıfladım”

Yeşim Salkım kendisi hakkında yapılan yorumlara oldukça net bir şekilde cevap verdi. Zayıfladığını saklamayan sanatçı bunun düzenli sporla gerçekleştiğini söyledi.

Paylaşımında “Evet zayıfladım. Evet karın kaslarım eskiden de vardı ve çıkıyorlar. Evet spor yapıyorum. Evet 50 plus bir kadınım” ifadelerini kullanan Salkım, yaşının da kendisi için bir sorun olmadığını vurguladı.

Yani sanatçıya göre ortada gizemli bir değişim yok. Spor yapıyor kilo veriyor ve bunun sonucunda vücudundaki hatlar daha belirgin hale geliyor.

“Estetik İğne Yok”

Salkım’ın özellikle tepki gösterdiği konu ise görünümündeki değişimin estetik müdahalelerle ilişkilendirilmesi oldu.

Hakkında yapılan “estetik iğne” yorumlarına karşı çıkan sanatçı böyle bir işlem yaptırmadığını açıkça dile getirdi. Salkım, “Ve evet estetik iğne yok çünkü kendimi böyle de seviyorum” diyerek konuya son noktayı koydu.

Ünlü sanatçı ileride ihtiyaç duyarsa farklı bir karar verebileceğini söylerken şu anki görünümünden oldukça memnun olduğunu da belirtti.

“Kendimi Böyle de Seviyorum”

Yeşim Salkım’ın paylaşımındaki en dikkat çeken mesajlardan biri de kendisiyle barışık olduğunu anlatmasıydı. Yaşı üzerinden yapılan yorumlara da aldırış etmeyen sanatçı nasıl görünüyorsa bundan memnun olduğunu gösterdi.