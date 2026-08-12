Gülben Ergen’in Gizli Alışkanlığı Ortaya Çıktı!

Gülben Ergen’i genelde sahnelerde, şık davetlerde ve göz önündeki hayatıyla görüyoruz. Ama günlük hayatında hiç beklenmedik, oldukça samimi bir alışkanlığı var. Ünlü sanatçı, meyve ve sebze alışverişi için büyük marketler yerine semt pazarlarını tercih ettiğini anlattı.

Ergen’in bu açıklaması, “Ünlüler de pazara gider mi?” dedirtecek cinsten. Çünkü onun için pazar sadece alışveriş yapılan bir yer değil, aynı zamanda keyif aldığı bir ortam.

Taze Ürün ve Samimi Sohbet

Gülben Ergen, pazardan alışveriş yapmayı sevmesinin nedenlerinden birinin taze ürünler olduğunu söylüyor. Özellikle çiftçilerin kendi bahçelerinden getirdiği meyve ve sebzelerin onun için ayrı bir değeri var.

Bir de işin sohbet kısmı var. Ergen, pazardaki esnafla iletişim kurmayı ve alışveriş sırasında kurulan o doğal ortamı seviyor. Kapalı marketlerde bulamadığı samimiyeti pazarda bulduğunu anlatıyor.

Yani mesele sadece domates, biber ya da meyve almak değil. Biraz sohbet etmek, ürünün nereden geldiğini bilmek ve o eski pazar havasını yaşamak da Ergen için önemli.

Yurt Dışında Bile Pazara Gidiyor

Gülben Ergen’in pazar merakı Türkiye’yle de sınırlı değil. Ünlü sanatçı, yurt dışına çıktığında bile gittiği şehirlerin yerel pazarlarını mutlaka keşfetmeye çalıştığını söylüyor.

“Dünyanın neresine gidersem gideyim...” diyerek başladığı paylaşımında, yerel pazarların kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getirdi. Yeni bir şehre gittiğinde oranın insanlarını, kültürünü ve günlük yaşamını tanımanın en güzel yollarından birini pazarlarda buluyor.

Kısacası Gülben Ergen’in alışveriş tercihi oldukça net: Gösterişli mağazalardan çok, esnafın tezgâhının başında durduğu, taze ürünlerin sergilendiği ve sohbetin eksik olmadığı pazarlar. Bu alışkanlığı da onu takipçilerine bir hayli samimi gösterdi.