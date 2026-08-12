Gizem Karaca’dan Kilo İsyanı! “Neden Bu Kadar Zor?”

Gizem Karaca’yı uzun zamandır ekranlardan tanıyoruz. “Güzel Köylü”, “Eve Düşen Yıldırım” ve “İçimdeki Fırtına” gibi dizilerle tanınan oyuncu son dönemde ise bambaşka bir konuyla gündemde. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, 2025 yılının haziran ayında kızı Yaz’ı kucağına alarak ilk kez anne olmuştu.

Şimdilerde zamanının büyük bölümünü kızıyla geçiren oyuncu bir yandan da doğum sonrası forma girmek için spora devam ediyor. Ancak belli ki bu süreç düşündüğünden biraz daha zorlu ilerliyor.

“Bu İşte Bir Yanlışlık Var”

Spor yapmaya başlayan Gizem Karaca kilo verme sürecindeki en büyük derdini takipçileriyle paylaşmadan edemedi. Üstelik bunu öyle ciddi ciddi değil oldukça eğlenceli ve samimi bir dille anlattı.

Oyuncu kilo almanın ne kadar kolay olduğuna dikkat çekerek “Bak bu işte bir yanlışlık var. Neden kilo almak çok kolay?” diye sordu.

Ardından da asıl isyanını dile getirdi: “Böyle oturduğumuz yerden kilo alıyoruz falan. Neden bunları vermeye çalışırken böyle? Yani neden bu kadar bir uğraş? Sinir oldum.”

Herkesin Duygularına Tercüman Oldu

Gizem Karaca’nın bu sözleri aslında birçok kişinin yaşadığı durumu özetliyor. Birkaç kaçamakla alınan kiloların verilmesi için uzun süre spor yapmak ve beslenmeye dikkat etmek gerektiğini söyleyen oyuncu bu dengesizliğe adeta isyan etti.

Özellikle doğum sonrası yeniden spora başlayan Karaca’nın paylaşımı, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Çünkü onun bu samimi çıkışı kilo verme sürecinde zorlanan pek çok kişinin yaşadığı sıkıntıyı anlatıyordu.

Karaca şimdilik spor maratonuna devam ediyor. Görünen o ki oyuncu,hem anneliğin yoğun temposunu sürdürüyor hem kendisi için ayırdığı zamanda forma girmeye çalışıyor. Ancak kilo verme konusunda sabır sınavı verdiği de ortada.