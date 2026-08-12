Babasının Kopyası Çıktı! İlker Aksum’un Kızı Gündemde

İlker Aksum’un kızı Lila büyüdükçe babasına daha çok benziyor. Minik kızın son fotoğrafları sosyal medyada gündem olurken yorum yağdı.

Babasının Kopyası Çıktı! İlker Aksum’un Kızı Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 18:47

İlker Aksum’u yıllardır ekranlardan tanıyoruz ama son dönemde onunla ilgili konuşulan konu biraz daha farklı. Ünlü oyuncunun kızı Lila büyüdükçe babasına olan benzerliği daha da belirginleşti. Minik Lila’nın fotoğraflarını görenler adeta aynı şeyi söylüyor: “Babasının kopyası!”

Aksum geçtiğimiz yıl 53 yaşında ilk kez baba olmuş ve kızı Lila’yı kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Baba olduktan sonra hayatının tamamen değiştiğini anlatan oyuncu, kızının kendisi için ne kadar özel olduğunu da samimi sözlerle dile getirmişti.

“Daha Erken Baba Olmalıymışım”

İlker Aksum babalık deneyiminin ardından yaptığı açıklamada aslında biraz da hayıflandığını söylemişti. Ünlü oyuncu, “Pişmanlık... Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım” diyerek Lila’nın hayatına girmesiyle birlikte düşüncelerinin nasıl değiştiğini anlatmıştı.

Kızının büyümesini izlemekten büyük keyif alan Aksum’un mutluluğu, paylaşılan fotoğraflarda da kendini belli ediyor.

Lila Büyüdükçe Babasına Benzedi

Şimdi ise gözler Lila’da. Minik kızın son görüntülerinde özellikle yüz hatları, bakışları ve tombul yanakları babasını fazlasıyla andırıyor. Fotoğrafları görenlerin benzerliği fark etmemesi neredeyse mümkün değil.

Sosyal medyada da baba-kız arasındaki bu benzerlik gündem oldu. Lila’nın fotoğraflarını görenler, “Tam bir cici bebe”, “Aynı babası maşallah” ve “Yanaklar, bakışlar aynı” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

“Adeta Babasının Kopyası”

Özellikle Lila’nın bakışları ve yüz ifadesi, İlker Aksum’un çocukluk fotoğraflarını akıllara getirecek kadar benzer bulundu. Takipçiler minik kızın büyüdükçe babasına daha çok benzediğini düşünüyor.

Kısacası İlker Aksum’un oyunculuğu kadar bu kez baba-kız benzerliği konuşuluyor. Lila’nın sevimli halleri ve babasına benzeyen yüzü, sosyal medyada şimdiden büyük ilgi toplamış durumda. Anlaşılan o ki Aksum’un küçük kızı, babasının hayranlarının da gönlünü şimdiden kazandı.

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