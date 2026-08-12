59 Yaşında Hayata Veda Eden Cansever’e Duygusal Veda

Lösemi tedavisi gören Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Kuzey Makedonya’ya götürülen sanatçı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

59 Yaşında Hayata Veda Eden Cansever’e Duygusal Veda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 18:42

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Lösemi tedavisi gören 59 yaşındaki sanatçı Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Almanya’da kanser tedavisi gören Cansever’in sağlık durumu, geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyonun ardından daha da ağırlaştı. Son iki gündür doktorların yakından takip ettiği sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansever’in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere müzik dünyasında da büyük üzüntü yarattı.

Vasiyeti Yerine Getirildi

Cansever’in yıllar önce dile getirdiği vasiyeti ise ailesi tarafından yerine getirildi. Sanatçının naaşı kendi isteği doğrultusunda doğup büyüdüğü topraklara, Kuzey Makedonya’ya götürüldü.

Cansever memleketi Veles’te düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Böylece sanatçının en önemli dileklerinden biri de hayatının ardından gerçekleştirilmiş oldu.

Gözyaşları ve Dualarla Uğurlandı

Veles kentinde düzenlenen cenaze törenine Cansever’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olarak hafızalarda yer eden sanatçı sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verildi. Cansever’in ardından geride uzun yıllara yayılan bir müzik kariyeri ve kendisini seven büyük bir kitle kaldı. Özellikle arabesk müziğe kattığı yorum ve güçlü sesiyle tanınan sanatçı yıllar boyunca dinleyicilerinin hayatına dokundu.

Şimdi ise sevenleri için geriye şarkıları, anıları ve sahnedeki görüntüleri kaldı. Cansever’in vasiyeti doğrultusunda memleketinde toprağa verilmesi onun doğduğu topraklarla olan bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Sanatçının sevenleri cenaze töreninin ardından sosyal medyada üzüntülerini paylaşırken  Cansever’i şarkılarıyla hatırlayacaklarını dile getirdi. Arabesk müziğin sevilen ismi, doğduğu topraklarda son yolculuğuna uğurlanarak sevenlerine veda etti.

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