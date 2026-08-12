Başak Gümülcinelioğlu’nun Oğlu Devin’den Yeni Pozlar Geldi

Başak Gümülcinelioğlu son dönemde ekranlardan biraz uzak durup vaktini ailesine ayırmayı tercih ediyor. “Yargı” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu özel hayatını da mümkün olduğunca gözlerden uzakta yaşamayı seviyor.

Meslektaşı Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında evlenen Gümülcinelioğlu bir süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift 4 Kasım 2025’te oğulları Devin’i kucaklarına aldı.

Minik Devin’in Yeni Kareleri Geldi

Başak Gümülcinelioğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman oğlunu da takipçileriyle buluşturuyor. Oyuncunun son paylaşımında ise minik Devin’in yeni görüntüleri yer aldı.

Anne-oğulun birlikte verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Gümülcinelioğlu’nun takipçileri Devin’in büyümüş halini görünce beğeni ve yorum yağdırdı.

Oyuncu annelik heyecanını daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla göstermişti. Şimdi ise oğlunun her geçen gün biraz daha büyümesini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

“Hoş Geldin Oğlum” Demişlerdi

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, oğulları dünyaya geldiğinde mutluluklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Çift Devin’in ilk karesini paylaşırken “Hoş geldin oğlumuz” notunu düşmüştü. O günden bu yana Devin’in büyüme süreci de hayranların ilgisini çekiyor. Ancak çift oğullarının özel hayatını korumaya da özen gösteriyor.

Gümülcinelioğlu’nun anne olduktan sonra ekranlara ara vermesi de dikkat çekmişti. Şimdilik kariyerinden çok ailesiyle geçirdiği zamana ağırlık veren oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayatından küçük anları sevenleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak oğluyla verdiği samimi pozları yayınlayan Gümülcinelioğlu yine takipçilerinden güzel mesajlar aldı. Devin’in sevimli halleri, anne-oğul arasındaki sıcak görüntüler ve oyuncunun doğal paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.