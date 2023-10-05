Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım'

'Kadına Şiddetle Mücadele' amaçlı yapılan ve 70'li yıllarda yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan 'Serçenin Gözyaşı' adlı film için bir basın toplantısı düzenlendi. Filmin başrol oyuncularından Yeşim Salkım, basın toplantısında kendisine yönelik soruları yanıtlarken, kadına şiddet konusundaki deneyimlerini paylaştı.

Film, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın, senaristliğini ise Şengül Boybaş'ın üstlendiği bir projedir. Taksim'de bulunan bir otelde gerçekleşen basın toplantısına, filmin oyuncu kadrosu olan Ezgi Şenler, Sedef Şahin, Soydan Soydaş, Evren Erler, Arzu Cabar, Yağızkan Dikmen, Kubilay Penbeklioğlu ve Gülsüm Sayar da katıldı. Ayrıca, filmin hikaye yazarı olan gazeteci Ali Eyüboğlu da toplantıya iştirak etti.

Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan 'Serçenin Gözyaşı', 20 Ekim tarihinde sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Yeşim Salkım, filmde 'Avukat Ayten' karakterine hayat vermektedir ve bu filmdeki deneyimlerinin kadınların istedikleri takdirde her şeyi başarabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, Ali Eyüboğlu'nun kendisine projeyi sunduğunu ve bu teklifi memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Yeşim Salkım, kadına şiddetin ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu ve bu tür durumların bazı bedeller gerektirdiğini, ancak istendiği takdirde kadınların her şeyi başarabileceğini vurguladı.

Salkım, "Ali Eyüboğlu beni arayarak 'Bir hikaye var, bu projede yer alır mısınız?' dedi ve ben de memnuniyetle kabul ettim. Bu filmde, kadına şiddetin, özellikle de kız çocuklarına yönelik şiddetin ne kadar ağır bir sorun olduğunu ve bazı bedellerin ödenmek zorunda olduğunu göstermeye çalıştık. Ancak filmimizde aynı zamanda, kadınlar istedikleri takdirde her şeyi başarabilirler ve bu güce sahiptirler. Annesinden miras aldığı doğruluk, dürüstlük, cesaret ve vazgeçmeme tutkusunu nasıl sürdürdüğünü izleyiciye gösteriyoruz" şeklinde konuştu.



"HER KONUDA ŞİDDETE UĞRAMIŞ BİR KADINIM"

Yeşim Salkım, muhabirlerin kendisine yönelik "Şiddet veya taciz gibi deneyimler yaşadınız mı?" sorusuna da yanıt verdi. Oyuncu, "33 yıldır bu mesleği yapıyorum ve iyi bir ailede büyüdüm. Öğretmen bir babam ve asker bir dedem vardı. Ancak her türlü şiddeti yaşamış bir kadınım, hem sözel hem de cinsel açıdan. Bu deneyimlerimi nisan ayında yayınlanacak olan kitabımda detaylı bir şekilde anlatıyorum" dedi.



"16 YAŞINDA ACI BİR TECRÜBEYLE KARŞILAŞTIM"

Yeşim Salkım, "İlk kez açıklayacağım bir şey bu. 16 yaşındayken ben de her genç kızın yaşamak istemediği ve hayallerinin olduğu bir çağda çok acı bir tecrübeyle karşılaştım. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın ülkemizdeki eğitimin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Kadın susunca, onun çocuğu da susuyor ve susmaya mahkum kalıyoruz. Kadın değişirse çocuk değişir, çocuk değişirse dünya değişir. Ben susmadım, annemle paylaştım. Başınıza ne gelirse gelsin erkek kadın, çocuk fark etmiyor. Sizin bedeniniz sizin kararınız. Lütfen gidin ve bir yerlerde ses olun, ses çıkartın" dedi.