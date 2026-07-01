Bodrum'da Aşk Başkadır! Gökhan Türkmen Eşini Denizde Öpücüklere Boğdս!

Şarkıcı Gökhan Türkmen eşi Sinem Aksoy ve kızlarıyla Bodrum Ortakent'te tatile çıktı.

Bodrum'da Aşk Başkadır! Gökhan Türkmen Eşini Denizde Öpücüklere Boğdս!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 10:08

Türk pop müziğinin kadife sesli, çabasız şıklığı ve çizgisini hiç bozmayan duruşuyla her daim takdir toplayan başarılı ismi Gökhan Türkmen yoğun geçen konser turnesi ve stüdyo çalışmalarının ardından soluğu ailesiyle birlikte tatil cenneti Bodrum'da aldı. Magazin dünyasının en örnek gözlerden uzak ve huzurlu evliliklerinden birine sahip olan Türkmen eşi Sinem Aksoy ve dünyalar tatlısı kızları Nil Rona ile Leyla Ada ile birlikte Bodrum'un keyfini çıkarıyor.

Hem Sevgi Dolu Bir Baba Hem Romantik Bir Eş!

Plaja adım atar atmaz kızları Nil Rona ve Leyla Ada ile deniz kenarında kum oyunları oynayan ve onlarla adeta çocuklaşan Gökhan Türkmen iyi bir baba olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şarkıcı kızlarıyla eğlendikten sonra tek başına sahil kenarında kısa bir keşif yürüyüşüne çıkarken; eşi Sinem Aksoy'un ise şezlongunda gün boyunca bilgisayar ve telefonu üzerinden yoğun iş görüşmeleri gerçekleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Dalgaları Arasında Öpücük Yağmuru!

İşlerin tamamlanmasının ardından kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan Gökhan Türkmen'le Sinem Aksoy çifti denizde adeta aşk tazeledi. Yıllara meydan okuyan evliliklerinde romantizminden hiçbir şey kaybetmeyen ikilinin sudaki keyifli anları görülmeye değerdi.

Ege'nin serin sularında baş başa yüzen Gökhan Türkmen'le Sinem Aksoy bir ara romantik dakikalar yaşadı. Deniz ortasında eşine sevgiyle sarılan usta popçu Türkmen, Aksoy'u adeta öpücük yağmuruna tuttu. Çiftin çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmadan yaşadığı o aşk dolu ve samimi anları, objektiflere saniye saniye yansıdı.

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