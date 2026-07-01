Kaptan Kurallara Çizgi Çekti! Volkan Demirel Plaj Görevlisinin Uyarısını İkiletmedі!

Bodrum Akyarlar'da tatile çıkan Volkan Demirel köpeğini denize sokması yasaklanınca görevlinin uyarısına uydu ve dostunu plaj duşunda yıkadı.

Kaptan Kurallara Çizgi Çekti! Volkan Demirel Plaj Görevlisinin Uyarısını İkiletmedі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 11:59

Türk futbolunun efsane milli kalecisi ve başarılı teknik direktörü Volkan Demirel yoğun geçen futbol sezonunun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatil cenneti Bodrum'da atıyor. Her hareketi, centilmenliği ve dik duruşuyla her daim spor ve magazin dünyasının takdirini kazanan usta isim; eşi Zeynep Sever Demirel ve dünyalar tatlısı kızları Yade, Yeda ve Yasmin'le birlikte Bodrum'un keyfini çıkarıyor.

Akyarlar'daki lüks bir plajda objektiflere takılan Demirel ailesinin keyifli tatilinde yaşanan sürpriz bir an, Volkan Demirel'in kurallara olan saygısını ve örnek vatandaşlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Demirel Ailesinin Ege Sularında Yaz Neşesi

Plaja adım atar atmaz kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan tescilli güzel Zeynep Sever Demirel ve kızları Yade, Yeda ve Yasmin gün boyunca denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Çabasız şıklığı ve neşeli halleriyle plaj sakinlerinin ilgisini çeken aile sahil kenarında keyifli anlar yaşadı.

Görevli Uyardı Efsane Kaptan Kurallara Selam Çaktı!

Ailesi yüzerken sadık dostu köpeğini de yanına alarak denize doğru ilerleyen Volkan Demirel plajda beklenmedik bir uyarıyla karşılaştı. Sahilde görev yapan bir personel ünlü teknik adama o bölgede evcil hayvanların denize sokulmasının yasak olduğunu belirtti.

Volkan Demirel köpeği ile denize doğru ilerlerken bir görevli tarafından durduruldu ve köpeklerin o bölgede denize sokulmasının yasak olduğu söylendi. Eski milli kaleci hiçbir zorluk çıkarmadan bu uyarıya anında uyarak köpeğini denize sokmaktan vazgeçti. Demirel bunun yerine sevimli dostunu plajdaki duş alanına götürerek orada yıkadı.

Ünlü kimliğine güvenmeden, plaj kurallarına harfiyen uyan ve görevliye gösterdiği nazik yaklaşımla çevredekilerin takdirini toplayan Volkan Demirel'in bu yapıcı tavrı magazin objektiflerine saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu hareket için hayranları; "İşte gerçek kaptan kurallar herkes içindir diyerek herkese ders vermiş" yorumlarında bulundu. Bodrum Akyarlar'da tatiline tam gaz devam eden Demirel ailesinin renkli ve neşeli kareleri yaza damga vuran en samimi aile albümlerinden biri oldu.

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