Alina Boz ve Umut Evirgen’den Aşk Bombası! Yeni Poz Geldi

Alina Boz eşi Umut Evirgen ile çekilmiş yeni romantik karesini paylaştı. Çiftin aşk dolu pozu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den Aşk Bombası! Yeni Poz Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 23:22

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. 2023 yılının Aralık ayında evlenen çift o günden bu yana sık sık sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle gündeme geliyor. İkilinin uyumlu halleri takipçileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Evlilik Töreni Çok Konuşulmuştu

Alina Boz ve Umut Evirgen’in düğünü de o dönem magazin dünyasında oldukça ses getirmişti. Çiftin nikâh şahitleri de en az kendileri kadar dikkat çekiciydi. Alina Boz’un şahitliğini yakın arkadaşları Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in tarafında ise Özge Özpirinçci ve Fatih Terim gibi sürpriz isimler yer almıştı. Bu detaylar düğünü daha da konuşulur hale getirmişti.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşımlar

Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden çift sosyal medyada birlikte geçirdikleri anları paylaşmaya başlamıştı. Özellikle özel günlerde yaptıkları paylaşımlar, takipçilerinden büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde de evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çift yine romantik fotoğraflarlagündeme gelmişti.

Alina Boz son olarak eşi Umut Evirgen ile çekilmiş yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Oldukça samimi ve doğal görünen kare kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Çiftin birbirine olan uyumu ve enerjisi sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık dile getiriliyor.

Gözlerden Uzak Ama Dengeli Bir İlişki

Alina Boz ve Umut Evirgen ilişkilerini tamamen gözlerden uzak yaşamasa da abartılı paylaşımlardan da kaçınıyor. Daha çok özel anlarını zaman zaman paylaşarak dengeli bir çizgi izliyorlar. Bu da onları magazin dünyasında “sakin ama mutlu çiftler” arasında gösteriyor.

Son paylaşılan romantik kare de bu çizginin devamı niteliğinde. Çiftin birbirine olan sevgisini doğal bir şekilde yansıttığı bu fotoğraf takipçilerinden yine olumlu yorumlar aldı. Görünen o ki Alina Boz ve Umut Evirgen çifti mutlu evliliklerini sosyal medyada küçük ama etkili paylaşımlarla sürdürmeye devam ediyor.

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