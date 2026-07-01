Buçe Buse Kahraman Kaan Akyıldız'dan Aldığı Romantik Evlilik Teklifini Paylaştı

Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ve duru güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettiren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman uzun süredir gözlerden uzak, dolu dizgin yaşadığı aşkını evlilikle taçlandırma yolunda ilk dev adımı attı.

Güzel oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Akyıldız'dan akılları baştan alacak cinsten adeta peri masallarını aratmayan muazzam bir evlilik teklifi aldı. Deniz esintisi altında, dalga seslerinin ritmiyle gerçekleşen bu sürpriz teklif sosyal medyaya düşer düşmez magazin dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi yarattı.

Kaan Akyıldız, sevgilisi Buçe Buse Kahraman için her detayı ince ince, adeta nakış gibi düşünülmüş, çabasız şıklığın ve zarafetin sonuna kadar ön planda olduğu romantik bir organizasyona imza attı.



Beyaz Mumlar, Deniz Kıyısı ve Göz Alıcı Bir "Evet!"





Deniz kıyısında, gün batımına doğru bembeyaz mumlarla ve loş ışıklarla donatılmış o büyüleyici atmosferde sevgilisinin önünde aşkla diz çöken Akyıldız göz alıcı tektaş yüzüğü uzatarak o hayat boyu unutulmayacak evlilik teklifinde bulundu.

Güzel oyuncu hiç beklemediği bu romantik sürpriz karşısında mutluluktan gözyaşlarını tutamazken, heyecandan titreyen elleriyle sevgilisinin boynuna sarılıp herkesin duymak istediği o kocaman "Evet!" cevabını haykırdı.





"Artık En Sevdiğim Masal 'Küçük Deniz Kızı' Değil"

Bu masalsı anları ölümsüzleştiren kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Buçe Buse Kahraman fotoğrafların altına düştüğü aşk kokan romantik notla da takipçilerinin kalbini çaldı. İçindeki o çocuksu mutluluğu kelimelere döken güzel oyuncu, "Artık en sevdiğim masal 'Küçük Deniz Kızı' değil..." notunu yazdı.

Doğal olarak Buçe Buse Kahraman'ın parmağındaki o göz kamaştıran tektaş yüzüğü ve sevgilisine büyük bir aşkla sarıldığı anları içeren romantik paylaşımları internet dünyasına düşer düşmez dijital ortam adevasa bir tebrik seline dönüştü.