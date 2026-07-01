Bursa'da Bal Tadında Konser! Derya Uluğ ve Nişanlısı Asil Gök'ten Sahnede Aşk İlanı!

Bursa Kültür Yolu Festivali binlerce müzikseveri dev kadrolarla buluşturmaya devam ediyor. Kentte büyük bir coşku dalgası yaratan festivalin üçüncü akşamında Türk pop müziğinin güçlü sesi Derya Uluğ sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan ünlü şarkıcıya hayat arkadaşı ve müzisyen Asil Gök'ün sahnede eşlik etmesi ise Bursa gecesine damga vuran magazin ve müzik dünyasının en romantik anlarından biri oldu.

FSM Hastane Alanı'nda Dev Koro!

Bursa'nın en büyük etkinlik alanlarından FSM Hastane Alanı'nda kurulan dev festival sahnesine göz alıcı şıklığı ve enerjisiyle adım atan Derya Uluğ alanı hıncahınç dolduran binlerce Bursalıyı tek bir ağızdan coşturdu. Repertuvarında hem kendi hit parçalarına hem de zamansız klasiklere yer veren güzel popçu müzik şöleninin fitilini ilk dakikadan itibaren ateşledi.

Derya Uluğ, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü konser akşamında FSM Hastane Alanı'nda dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Konser boyunca Şımarık, Sana Çıkıyor Yollar ve Hani başta olmak üzere en sevilen eserlerini seslendiren sanatçı şarkılarına hayranlarının eşlik etmesiyle birlikte coşkulu bir atmosfere imza attı.

Sahnede Sürpriz Nişanlı Düeti!

Konserin en heyecan verici ve unutulmaz anı ise Derya Uluğ'un aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı aranjörlerinden biri olan nişanlısı Asil Gök'ü sahneye davet etmesiyle yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kız isteme töreninde damat kahvesine bir kavanoz bal koyduğunu esprili bir dille itiraf eden Uluğ bu kez aşkını Bursa sahnesinde müzikle haykırdı. Çiftin el ele, göz göze yaptığı romantik düet ve sergiledikleri çabasız sahne uyumu alanı dolduran binlerce hayranından büyük bir alkış tufanı kopardı.

Kültür Sanat Coşkusu 5 Temmuz'a Kadar Tam Gaz Sürecek!

Bursa Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam Türkiye'nin en popüler yıldızları müzikseverlerle buluşmaya devam ederken, şehrin dört bir yanı sanatla yıkanıyor. Festival kapsamında sadece dev konserler değil; sergiler, tiyatrolar, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve kentin eşsiz lezzetlerinin tanıtıldığı gastronomi programları da 5 Temmuz'a kadar Bursa'nın farklı tarihi ve kültürel noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Derya Uluğ ve Asil Gök'ün bu unutulmaz performansının ardından, gözler festivalin sonraki sürpriz isimlerine çevrildi.