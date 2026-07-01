Tarsus'ta Gizemli Hesaplaşma! Mercan Köşk'ün Nefes Kesen Ön İzlemesi Yayındа!

Yeni yayın döneminde televizyon dünyasında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanan, dev prodüksiyonu ve kadrosuyla şimdiden dedikodu kazanını kaynatan yılın projesinden ilk görüntüler nihayet görücüye çıktı! FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, atv ekranlarının yeni sezondaki en güvendiği kalelerinden biri olmaya aday Mercan Köşk dizisinden yayınlanan ilk ön izleme sahnesi magazin ve televizyon kulislerine bomba gibi düştü.

Eylül ayında ekran yolculuğuna başlayacak olan dizinin bu özel sahnesi köşkün duvarları arasında gizlenen güç savaşlarını, intikam kokan hesaplaşmaları ve gizem dolu atmosferi ilk dakikadan itibaren gözler önüne serdi.

Kubilay Aka ve Mehmet Özgür’den Devlerin Düellosu!

Tarsus'un tarihi sokaklarında çekimleri tüm hızıyla süren diziden gelen ilk görüntülerde genç kuşağın en yetenekli jönlerinden Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras ile usta aktör Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved karakterleri arasındaki o amansız savaşın ilk kıvılcımı çaktı. İkilinin karşı karşıya geldiği adeta kelimelerin havada uçuştuğu ve tansiyonun zirve yaptığı sahnede yükselen gerilim; Mercan Köşk'te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ve büyük sırların birer birer patlayacağının sinyalini verdi.

Yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras ile Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved karakterleri arasındaki büyük mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahnede yükselen gerilim Mercan Köşk'te kurulacak dengelerin ve yaşanacak hesaplaşmaların habercisi olurken, hikayenin merkezindeki güç savaşına dikkat çekiyor.

Yıldızlar Geçidi Kadro: Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani de Köşkte!

Sadece hikayesiyle değil usta isimlerle genç yetenekleri harmanlayan kadrosuyla da parmak ısırtan Mercan Köşk; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi dev bir ekibi buluşturuyor. Mersin Tarsus'un tarihi, mistik ve büyüleyici atmosferinde çekilen sahneler Toygar Işıklı'nın o ruhu besleyen eşsiz müzikleriyle birleşince izleyicide şimdiden bir sinema filmi hissi uyandırmayı başardı.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu orijinal hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan dizinin senaryo kadrosunda ise Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici gibi güçlü isimler yer alıyor. Köklü düşmanlıkların, geçmişten gelen karanlık sırların ve tüm bu kaosun ortasında yeşerecek imkansız bir aşkın hikayesini anlatacak olan Mercan Köşk, Eylül'de atv'de seyirciyi ekrana kilitleyecek gibi duruyor.