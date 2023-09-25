Yeşim Büber: 90'ların Parlayan Yıldızından Teknede Yaşama

Yeşim Büber, 90'lı yılların popüler dizisi Aynalı Tahir ile herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Bu dizi, başta Alişan olmak üzere birçok ünlü oyuncunun yükselişine şahit oldu. Büber, dizi sonrasında da başarılı projelerde yer aldı. Ancak son yıllarda ekranlardan uzak bir yaşam tercih ediyor.

Aynalı Tahir dizisi, 90'lı yılların sonunda televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Diziye damgasını vuran isimlerden biri olan Yeşim Büber, performansıyla büyük beğeni topladı. Ancak bu başarılı oyuncu, son yıllarda ekranlardan uzak, sakin bir yaşamı tercih ediyor.

1996 yılında "Bu Sevda Bitmez" adlı diziyle kariyerine adım atan Büber, Aynalı Tahir ile adını geniş kitlelere duyurdu. Daha sonra birçok farklı projede rol alsa da en çok Aynalı Tahir'deki performansıyla hatırlanıyor.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatında da mutluluğu bulan Büber, 2006 yılında Mehmet Aksın ile dünya evine girdi. İkiz çocuklarına Nehir ve Can Yunus isimlerini veren çift, yaklaşık 15 yıldır teknede yaşamayı tercih ediyor.

Ekranlardan uzaklaşan, ama hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişimini sürdüren Büber, 46 yaşında da güzelliği ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla özel anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, doğal güzellik anlayışı ve sade yaşam tarzıyla takdir topluyor.