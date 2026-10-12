Yeşilçam'ın Usta İsmi Nihat Ziyalan Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rolleriyle tanınan usta oyuncu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı uzun yıllardır Sidney'de yaşıyordu.

Yeşilçam'ın Usta İsmi Nihat Ziyalan Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 18:32

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan Nihat Ziyalan’dan acı haber geldi. Oyuncu şair ve yazar Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan sanatçı geride onlarca film ve edebiyat çalışması bıraktı.

Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda sinemada sık sık karşımıza çıkan Ziyalan rol aldığı yapımlarla Yeşilçam’ın tanınan yüzlerinden biri olmuştu. Ancak onun sanat yolculuğu yalnızca oyunculukla sınırlı değildi. Ziyalan şiire ve edebiyata duyduğu ilgiyle de kendi dünyasını kurmuştu.

Yılmaz Güney'in Çağrısıyla İstanbul'a Geldi

Nihat Ziyalan’ın sinemaya uzanan yolculuğu çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney’in davetiyle başladı. Askerlik sonrasında Adana Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapan Ziyalan tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdürdü.

Şiire olan ilgisini de hiç bırakmayan sanatçı ilk şiir kitabı Asık Yüzlünün Biri’ni 1963 yılında yayımladı. 1966’da Yılmaz Güney’in çağrısıyla İstanbul’a gelen Ziyalan At Hırsızı Banuş filminde rol alarak sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam'ın Unutulmaz Kötü Adamıydı

Ziyalan özellikle kötü adam karakterleriyle tanındı. Sezercik Aslan Parçası filminde canlandırdığı Nedim karakteri de izleyicilerin hafızasında yer etti.

Kariyeri boyunca Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Türkan Şoray ve Fatma Girik gibi Türk sinemasının önemli isimleriyle aynı yapımlarda rol aldı. Son filmi ise Türkan Şoray’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı Azap oldu.

Çukurova Ödülü'ne Layık Görüldü

Yaşamının ilerleyen yıllarını Avustralya’da geçiren Ziyalan edebiyat çalışmalarını da sürdürdü. Çukurova’nın tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü’ne layık görülen sanatçı oyunculuğuyla olduğu kadar şiirleriyle de iz bıraktı.

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