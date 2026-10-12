Seda Sayan'dan Olay Yaratan Estetik Çıkışı: "Ananın Don Lastiği mi Bu?"

Türk televizyon dünyasının ve müzik sahnelerinin kadrolu Sultan'ı renkli kişiliği ve dobralığıyla her daim gündemde kalmayı başaran Seda Sayan son açıklamalarıyla yine magazin gündemini salladı. 2022 yılında nikah masasına oturduğu eşi Çağlar Ökten ile mutlu evliliği dolu dizgin devam eden ve gençleşme uygulamalarıyla sık sık konuşulan ünlü sanatçı bu kez estetik ameliyatların sınırlarına dair ezber bozan bir esprili çıkış yaptı. Kendisine yöneltilen soruları samimiyetle yanıtlayan Kadırgalı, dijital projelerinden sağlık durumuna ve estetik felsefesine kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde Muadili Olmayan Tek Kadınım"

Geçtiğimiz akşam İstanbul'da yaklaşık 3 bin kişinin hınca hınç doldurduğu dev bir konser veren Seda Sayan sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağır bir bronşit atlatarak sahneye çıktığını belirten ünlü sanatçı "4 gün boyunca serum alarak toparlandım sahnemi iptal edemezdim" diyerek işine olan saygısını gözler önüne serdi.

Bir muhabirin "Her giydiğiniz akıma dönüşüyor" sözleri üzerine mütevazı davranmayarak ikonik çıkışlarından birini yapan Sayan "Hiç öyle bir şey yok, biriyle karıştırdınız beni... Benim muadilim yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde muadili olmayan tek kadınım!" sözleriyle iddialı duruşunu bir kez daha tescilledi.

"Ananın Don Lastiği mi Bu? Sınırsız Gerdiremezsin!"

Yüzüne ve vücuduna yaptırdığı estetik dokunuşları hiçbir zaman gizlemeyen ve bu konuda açık sözlülüğüyle tanınan 60'lı yaşlarındaki güzel sanatçı, estetiğin bir sınırı olması gerektiğini vurguladı. Genç ve dinç kalmanın sadece ameliyat masasına yatmakla mümkün olmadığını belirten Seda Sayan, kahkahalara boğan şu cümleleri kaydetti:

"Ben güzellik için uğraşıyorum, biyolojik yaşımı göstermemek için uğraşıyorum. Bu sadece estetikle değil yediğimle, içtiğimle, uykumla bütün bir paket. Git gerdir gerdir... Ananın don lastiği mi bu?"

Televizyonu Askıya Aldı Rotayı YouTube'a Çevirdi!

Öte yandan ekranların vazgeçilmez ismi Seda Sayan'ın kariyeriyle ilgili radikal kararlar aldığı ortaya çıktı. YouTube kanalında yayınladığı Bacıların Bacısı programıyla dijital dünyada büyük bir izlenme başarısı yakalayan sanatçı, kendisine gelen televizyon tekliflerini şimdilik askıya aldı.

Televizyon projeleri yerine dijital mecralara ağırlık verme kararı alan Seda Sayan'ın Bacıların Bacısı'nın ardından YouTube için yepyeni bir format hazırlığında olduğu öğrenildi. Detayları önümüzdeki günlerde netleşecek olan yeni dijital program, şimdiden hayranları tarafından merakla bekleniyor.