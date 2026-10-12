Instagram'ı Kapatıp Kitaplara Gömülmüştü: Kıvanç Tatlıtuğ'un Okuma Listesi Tartışma Yarattı!

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en karizmatik, yetenekli ve başarılı isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 milyon takipçili resmi Instagram hesabını ve X hesabını aniden kapatmasıyla hayranlarını şaşkınlığa uğratan ünlü oyuncu magazin gündeminin ilk sırasına oturmuştu. Rol aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıtuğ "Canım sıkıldı kapattım. Sosyal medya yerine iki düzine kitap aldım, bol bol okuyorum" sözleriyle radikal kararının arkasındaki nedeni açıklamıştı. Akıllarda oluşan "Kıvanç Tatlıtuğ hangi kitapları okuyor?" sorusu ise nihayet yanıtını buldu. Başarılı aktörün okuma listesi ortaya çıkınca sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Marcus Aurelius'tan Hakan Günday'a Uzanan Zengin Okuma Listesi

Ekran yolculuğunda Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel ve son olarak Aile dizisiyle izleyicileri kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen okuma listesini gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan paylaştı. Her gün aksatmadan en az iki saatini okumaya ayırdığı öğrenilen ünlü oyuncunun başucu kitaplarının ilk sırasında Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Stoacı felsefe klasiği olan "Kendime Düşünceler" yer alıyor. Kitapta geçen "Oysa mutluluk basit olandadır" ifadesinin sosyal medyanın karmaşasından uzaklaşan Tatlıtuğ'un ruh halini özetlediği yorumları yapıldı.

Listenin devamında ise Türk edebiyatının sarsıcı kalemlerinden Hakan Günday'ın Malafa isimli eseri dikkat çekti. Ünlü oyuncunun edebiyat ve felsefe dünyasına olan ilgisi hayranları tarafından takdirle karşılandı.

Ebeveynlik Kitapları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un okuma listesinde asıl tartışma yaratan ve sosyal medyanın en çok konuştuğu kısım ise ebeveynlik üzerine seçtiği eserler oldu. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oğulları Kurt Efe'nin gelişimine son derece büyük bir titizlikle yaklaşan ünlü çiftin bu özeni okuma tercihlerine de yansıdı.

Tatlıtuğ'un masasında Haim G. Ginott'un Anne Baba ve Çocuk Arasında kitabı ile Philippa Perry'nin çoksatan Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap isimli eserlerinin yer alması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kısım takipçi ünlü oyuncunun babalık sorumluluğunu ve çocuk eğitimindeki hassasiyetini takdir edip övgüler yağdırırken bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise popüler ebeveynlik kitaplarının edebi değerini tartışmaya açtı. Sosyal medyayı kapatıp kendisini felsefe ve çocuk eğitimine adayan Tatlıtuğ her adımıyla farkını ortaya koymaya devam ediyor.