Cem Yılmaz’dan Sevenlerini Rahatlatan Açıklama!

40 gün önce kalp krizi geçiren Cem Yılmaz kontrol için hastaneye gitti. Yapılan testlerde kalbinin diğer damarlarının iyi beslendiği görüldü.

Cem Yılmaz’dan Sevenlerini Rahatlatan Açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 19:28

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaklaşık 40 gün önce yaşadığı kalp krizinin ardından kontrol için yeniden hastaneye gitti. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kalp krizi geçiren Yılmaz’a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde müdahale edilmiş ve damarına stent takılmıştı. Aradan geçen sürenin ardından yapılan kontrollerde ise beklenen güzel haber geldi.

Yılmaz ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile görüştükten sonra Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi adı verilen kalp testini yaptırdı. Sonuçları doktorlarıyla birlikte değerlendiren komedyen ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Hayata Döndüm, Mutluyum”

Yaşadığı süreci anlatan Cem Yılmaz 40 gün önce hastaneye ambulansla getirildiğini hatırlattı. O günlerin kendisi için kolay geçmediğini söyleyen komedyen doktorların müdahalesi sayesinde yeniden sağlığına kavuşma yolunda ilerlediğini belirtti.

Yılmaz, bu süreçte hayatında bazı değişiklikler yaptığını da anlattı. Sigarayı bıraktığını ilaçlarını düzenli kullandığını ve egzersizlerini aksatmamaya çalıştığını söyledi. Ancak iyileşmenin zaman aldığını vurgulayan ünlü isim çevresinden gelen “Başkası ameliyat oldu hemen yürümeye başladı” gibi yorumlara da değindi. Herkesin iyileşme sürecinin farklı olduğunu belirten Yılmaz doktorlarının önerilerine uymaya çalıştığını ifade etti.

Doktorlardan İç Rahatlatan Açıklama

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta da test sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Yapılan incelemede kalp krizi sırasında etkilenmeyen diğer damarların kalbi yeterince beslediğinin görüldüğünü açıkladı. Usta bekledikleri gibi olumlu bir sintigrafi sonucu elde ettiklerini ve Yılmaz’ın takibinin süreceğini söyledi.

Hastaneye ve sağlık ekibine teşekkür eden Cem Yılmaz üniversiteye destek olmak için elinden geleni yapacağını da dile getirdi. Kontrollerinin ardından hastaneden ayrılan komedyen yaşadığı zor sürecin ardından sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

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