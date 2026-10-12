Yasemin Ergene’den Eski Eşi İzzet Özilhan Hakkında Olay Sözler

İzzet Özilhan’ın motosiklet kazası sonrası Yasemin Ergene’den dikkat çeken açıklama geldi. Ünlü oyuncu eski eşiyle aralarında sorun olmadığını söyledi.

Yasemin Ergene’den Eski Eşi İzzet Özilhan Hakkında Olay Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 20:15

Oyuncu Yasemin Ergene Etiler’de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Ergene’ye ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve ardından ameliyat olan eski eşi İzzet Özilhan soruldu. Ünlü oyuncu eski eşini ziyaret edip etmediği ve aralarında bir sorun olup olmadığı yönündeki merak edilenlere açıklık getirdi.

2025 yılında iş insanı İzzet Özilhan’dan boşanan Ergene eski eşiyle aralarında problem olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Özilhan’ın hayatındaki yerini hatırlatarak aralarındaki ilişkinin yanlış yorumlandığını dile getirdi.

“18 Yıldır Hayatımda Olan Bir İnsan”

Yasemin Ergene eski eşiyle ilgili sorular karşısında oldukça net konuştu. Özilhan’ın 18 yıldır hayatında olan biri olduğunu belirten oyuncu onun aynı zamanda çocuklarının babası olduğunu vurguladı.

Ergene “18 yıldır hayatımda olan bir insan. Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim? İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım? Öyle bir şey yok. Bunlar araştırılmadan yapılan haberler. Bizim aramızda bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun bu sözleri eski eşler arasında sorun yaşandığı yönündeki yorumlara doğrudan yanıt niteliğindeydi. Ergene bir ziyaretin ya da desteğin mutlaka sosyal medyada paylaşılması gerekmediğini de hatırlatarak özel hayatıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

İki Kızları İçin Bağları Sürüyor

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan 2025 yılında yollarını ayırmıştı. Evliliklerinden Emine ve Ela adında iki kızları bulunan eski çiftin özel hayatı boşanmanın ardından da zaman zaman gündeme geliyor.

Ergene’nin son açıklaması ise boşanmış olmalarının aralarındaki iletişimin tamamen koptuğu anlamına gelmediğini gösterdi. Oyuncu eski eşiyle arasında bir problem olmadığını açıkça ifade ederek konuya dair söylentilere noktayı koydu.

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