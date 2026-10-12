Ekranların Efsanesi Güldür Güldür Show 14. Sezonuyla Dönüyor: İlk Bölüm Konuğu Mert Fırat!

Show TV ekranlarında televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran, yapımını BKM'nin üstlendiği efsane komedi programı Güldür Güldür Show merakla beklenen 14. sezon tanıtımıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yıllardır sayısız başarıya ve reyting rekoruna imza atan ekranların komedi adresi Güldür Güldür Show yeni sezonun ilk bölümüyle 17 Ekim Cumartesi günü seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahnedeki yerini ilk günkü heyecanla alan ekibin kahkaha dolu skeçleri ve yenilenen logosuyla yayınlanan ilk tanıtım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

14. Sezon Unutulmaz Bir Sürprizle Başlıyor: Mert Fırat Sahneye Çıkıyor!

Ali Sunal'ın başarılı moderasyonuyla yıllardır zirveden inmeyen ekranların sevilen yapımı yeni sezona bomba gibi bir sürprizle merhaba diyor. Yayınlanan eğlenceli tanıtımda dikkatleri üzerine çeken başarılı ve yakışıklı oyuncu Mert Fırat Güldür Güldür Show'un 14. sezon ilk bölümünde sahneye konuk olarak izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Yenilenen logosu ve dinamik atmosferiyle sezona damga vurmaya hazırlanan ekip yine toplumsal olaylara ve günlük hayata mizahi bir bakış açısıyla yaklaşan efsane skeçleriyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Yıldızlarla Dolu Dev Oyuncu Kadrosu Yine Sahnede!

Komedinin usta isimlerini bir araya getiren dev kadro yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Ali Sunal'ın renkli sunumuyla ekrana gelen projede bu sezon Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

Kahkaha maratonuna kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan Güldür Güldür Show 14. sezon ilk bölümüyle 17 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.